Berner Digitaltage – Stadt Bern drückt bei der Digitalisierung aufs Gas Als Leiter für digitale Entwicklung treibt Jonathan Gimmel die Transformation von Bern in eine vernetzte Smart City voran. Doch wie steht es wirklich um die Digitalisierung der Bundesstadt? Benjamin Bitoun

Jonathan Gimmel will mit den Berner Digitaltagen die Bevölkerung für die Digitalisierung begeistern. Foto: Nicole Philipp

Jonathan Gimmel freut sich. Zwei Tage, über 45 Veranstaltungen mit Vertretern aus Forschung, Wirtschaft und Verwaltung: Die Berner Digitaltage, die am Montag beginnen, bieten die volle Dröhnung Digitalisierung. Und sie ermöglichen Interessierten per Live-Stream einen Einblick in die digitale Zukunft der Bundesstadt, mit der er sich als Leiter für Digitale Entwicklung der Stadt Bern beschäftigt.

Dass die Digitaltage wegen der Corona-Pandemie nur virtuell stattfinden können, darin sieht Gimmel keinen Nachteil. Im Gegenteil. «Es ist sehr passend, dass der Diskurs über die Digitalisierung in Bern nun ausschliesslich im virtuellen Raum stattfindet», sagt er.