Zweitwohnungen in der Altstadt – Stadt Bern droht juristisches Hickhack um Airbnb-Regulierung Berns Stadtregierung will gewerbsmässige Airbnb-Nutzungen in der Altstadt stoppen. Selbst die FDP ist für eine Regulierung, der Hauseigentümerverband bekämpft sie. Christoph Hämmann

Die Berner Altstadt soll nicht zur Tourismuskulisse verkommen. Um den Druck auf den Wohnraum zu mindern, will der Gemeinderat die Zweitwohnungsnutzung regulieren. Foto: Ruben Wyttenbach

Die Umnutzung herkömmlicher Wohnungen in Business- oder in Ferienapartments hat sich in den letzten Jahren auch in der Stadt Bern zu einem kleinen Trend entwickelt. Manche Touristinnen und Touristen schätzen die zusätzlichen Möglichkeiten, die eine Wohnung gegenüber einem Hotelzimmer bietet, und das Gleiche gilt oft für Geschäftsleute, die für ein Projekt für einige Tage oder Wochen in der Stadt weilen.

Etwas anders liegt der Fall bei einem Bauprojekt, das kürzlich im Anzeiger publiziert wurde. An der Speichergasse 37, mitten im Stadtzentrum, will die City Bern AG ehemalige Büro- und Praxisräume im zweiten Stock in eine Ferienwohnung umnutzen. Hier geht es also nicht um eine Wohnung, die neu gewerbsmässig für Kurzaufenthalte vermietet werden soll, sondern um Gewerberäume, die für eine Wohnnutzung erst noch umgestaltet werden müssen.