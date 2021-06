Tiefrotes Budget 2022 – Stadt Bern budgetiert ein Defizit von 50 Millionen Die Finanzzahlen der Stadt Bern sehen weiterhin schlecht aus. Der Gemeinderat rechnet mit einem Fehlbetrag von 50 Millionen Franken. Benjamin Bitoun , Stefan Schnyder UPDATE FOLGT

Mit Sorgenfalten: Der städtische Finanzdirektor Michael Aebersold die düsteren Finanzaussichten der Stadt Bern vor. Foto: Adrian Moser

Die Finanzlage der Stadt Bern bleibt in höchstem Mass angespannt. Der Gemeinderat budgetiert für das nächste Jahr ein Defizit von 50,6 Millionen Franken. Der städtische Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) hat das Budget 2022 am Montagmorgen vorgestellt. Der Gemeinderat betont, dass ein Sparprogramm von 32 Millionen Franken ein noch höheres Defizit verhindert habe. Als Hauptgrund für das Defizit führt der Gemeinderat die Coronakrise an.

Eine Steuererhöhung wird es jedoch nicht geben. Die Steueranlage soll unverändert bei 1,54 Einheiten bleiben. «Es ist nicht der Moment für eine Steuererhöhung. Das ist auch der Konsens im Stadtparlament», betonte Michael Aebersold.