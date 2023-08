Stadt Bern bietet Hand – Bald Asylsuchende statt Patientinnen und Patienten im Tiefenauspital Ab 2024 dürfte das Spital zu einer Asylunterkunft mit einer «grösseren Platzkapazität» werden. Auf dem Areal ist eine «quartierbezogene» Nutzung vorgesehen. Bernhard Ott

Durch den Haupteingang des Spitals Tiefenau sollen dereinst nicht Medizinalfachpersonen und Patientinnen und Patienten ein- und ausgehen, sondern Asylsuchende. Foto: Adrian Moser

Vor zehn Tagen schlug der Kanton Alarm. Angesichts des Zustroms von Asylsuchenden und Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine werden in den nächsten Monaten 1200 zusätzliche Unterbringungsplätze benötigt. Weil die Anmietung von leer stehenden Gebäuden oft auf starken Widerstand stösst, lassen die kantonalen Asylbehörden sechs oder sieben Zivilschutzanlagen als Reserve herrichten.

Darunter sind etwa die Anlagen beim Schulhaus Brunnmatt an der Berner Effingerstrasse und unter dem Schulhaus Bodengässli in Niederscherli in der Gemeinde Köniz. In der Stadt Bern stehen laut der städtischen Sozialamtsleiterin Claudia Hänzi «aktuell keine Entscheide zu weiteren Unterkünften an».

Die Zivilschutzanlage unter der Turnhalle des Schulhauses Brunnmatt wird bald bereitstehen, um als Asylunterkunft genutzt werden zu können. Foto: Adrian Moser

Die Nutzung von Zivilschutzanlagen käme einem Paradigmenwechsel gleich und ist umstritten. Mit Ausnahme der Notunterkunft für abgewiesene Asylbewerber in einer Anlage beim Coop-Verteilzentrum in Bern-West sind unterirdische Anlagen im Kanton Bern seit einigen Jahren nicht mehr in Gebrauch.

«Grössere Platzkapazität»

Daher ist es eine positive Nachricht, dass es offenbar eine Alternative gibt. Stadt und Kanton Bern seien sich einig, dass das Tiefenauspital eine «sehr interessante Option» für die Nutzung als Kollektivunterkunft im Asylbereich wäre, sagt Gundekar Giebel, Mediensprecher der Direktion für Gesundheit, Soziales und Integration (GSI), auf Anfrage. Die Spitalgruppe Insel hat im Frühjahr bekannt gegeben, den Standort Tiefenau bis Ende Jahr schliessen zu wollen.

Fragen zu den Umbaukosten, zur Anzahl Plätze, zur Betriebsdauer und zum Status der Menschen, die im Tiefenauspital Platz finden sollen, lässt der Sprecher indes unbeantwortet. Das Spital würde sich für Familien eignen, da diese nach Möglichkeit nicht in den unterirdischen Zivilschutzanlagen untergebracht werden sollen.

In einer summarischen Antwort hält Giebel lediglich fest, dass es eine «Unterkunft mit einer grösseren Platzkapazität» geben werde, die eine «wichtige Entlastung» brächte – Letzteres nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Schliessung der Containeranlage auf dem Viererfeld, die für 2025 vorgesehen ist. Bis zur Eröffnung der Asylunterkunft im Spital Tiefenau seien aber noch «gewisse bauliche Massnahmen» notwendig.

Die Containersiedlung auf dem Viererfeld ist nur bis 2025 in Betrieb. Nach der Schliessung braucht es Ersatz – zum Beispiel im Spital Tiefenau. Foto: Raphael Moser

Das Tiefenauspital hat zurzeit eine Kapazität von 150 Betten und ist noch bis Ende Jahr in Betrieb. Wann genau im Jahr 2024 das Asylzentrum eröffnet werden kann, ist weder beim Kanton noch bei der Stadt in Erfahrung zu bringen.

Für Detailfragen sei es «noch zu früh», sagt die städtische Sozialamtsleiterin Claudia Hänzi. Schliesslich seien die Gespräche mit dem Kanton über die Nutzung des Spitals als Kollektivunterkunft noch im Gang.

Kurzfristig hält die Stadtberner Sozialamtsleiterin Claudia Hänzi die Zivilschutzanlage beim Schulhaus Brunnmatt als Asylunterkunft in Reserve. Ab 2024 soll das Spital Tiefenau zum Asylzentrum werden. Foto: Raphael Moser

Hänzi lässt aber durchblicken, dass die Asylunterkunft lediglich im Hauptgebäude eingerichtet werden soll. Zum Areal gehören auch ein Personal- und ein Appartementhaus, Verwaltungs- und Ökonomiegebäude sowie Schrebergärten und eine Tennisanlage, die zum Teil von Dritten genutzt werden. Diese Nutzungen würden fortgeführt. Die verbleibenden Flächen sollen für «städtische, stadtnahe, quartierbezogene und weitere Nutzungen» zur Verfügung stehen. Auch dazu seien zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Angaben möglich, sagt Hänzi.

In den Nullerjahren war noch eine Zusammenlegung der Spitäler Ziegler und Tiefenau in einem Neubau auf dem Areal des Spitals Tiefenau geplant. Nach der Übernahme durch die Inselgruppe blieb das Neubauprojekt vorerst aktuell. Vor vier Jahren gab die Spitalgruppe schliesslich bekannt, dass die Gebäulichkeiten in der Tiefenau für 11,3 Millionen Franken saniert werden sollen.

Damals hatte die Stadt Bern das Zieglerspital bereits dem Staatssekretariat für Migration temporär als Bundesasylzentrum überlassen. Das Spital Tiefenau wäre demnach das zweite Spital auf Stadtboden, das als Asylzentrum umgenutzt werden würde.

