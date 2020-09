Bericht veröffentlicht – Stadt Bern bei Energie- und Klimastrategie auf Kurs Gemäss eines Controllings hat die Stadt Bern bisher die Hälfte der in ihrer Energie- und Klimastrategie 2025 gesteckten Ziele erreicht.

Die Kommandozentrale der Energiezentrale Forsthaus in Bern. Am Dienstag präsentierte der Gemeinderat den Controllingbericht zur Energie- und Klimastrategie 2025. Foto: Beat Mathys

Die Stadt Bern sieht sich bei der Umsetzung ihrer Energie- und Klimastrategie 2025 auf Kurs. Das geht aus dem Controllingbericht 2019 vor, der am Dienstag präsentiert wurde.

In vielen Bereichen seien Fortschritte erkennbar, sagte Umwelt- und Energiedirektor Reto Nause vor den Medien. Grosse Projekte seien in den letzten Jahren in Angriff genommen worden, darunter der Fernwärmeausbau und dessen Finanzierung. Nause will weitere Massnahmen trotz erhöhtem Spardruck «konsequent umsetzen».

Die Energie- und Klimastrategie 2025 definiert acht Ziele für die Stadtverwaltung und zehn Ziele für das Stadtgebiet. Insgesamt neun der gesteckten Ziele wurden unterdessen erreicht. So ging der Wärmeverbrauch im Stadtgebiet über die letzten Jahre kontinuierlich zurück.

Das Potenzial sei aber noch nicht ausgeschöpft, hält der Bericht fest. Um das Ziel von einer Tonne CO 2 pro Kopf bis 2035 zu erreichen, müsse der Anteil fossiler Brennstoffe noch stark reduziert werden.

Vier Ziele wurden nur knapp, fünf weitere noch überhaupt nicht erreicht. Als Beispiel nannte Nause die Ölheizungen: Ein Verbot auf Stadtebene ist nicht möglich, weil auf übergeordneter kantonaler Ebene die gesetzliche Grundlage fehlt.

Die Energie- und Klimastrategie hat der Gemeinderat im Jahr 2015 festgelegt. Im Mai 2019 beschloss er 22 zusätzliche Klimamassnahmen. Viele davon seien ebenfalls in Umsetzung, hiess es am Dienstag.

SDA/mb