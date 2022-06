Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Stacheln im Fleisch und mangelnde Berührungsängste Beats, die schmerzhafte Schneisen ins Frohgemüt ritzen, Schwyzerörgeli, wie man sie noch selten gehört hat, und vergessene Theaterstücke, die zum Leben erweckt werden. Kulturredaktion

Göttliche Spitzen: «Berner Reden» mit Thea Dorn

Vielseitig als Krimiautorin, Dramatikerin, Essayistin und auch kompetent bei vielen Themen: Thea Dorn. Foto: zvg

Zu Gast bei den «Berner Reden» ist eine Autorin, die auf die Frage, welches Buch die Welt für sie am besten erkläre, einmal geantwortet hat: Goethes «Faust». Ihr Name ist ein wohlgewähltes Pseudonym: Thea Dorn, ein göttlicher Stachel sozusagen im Fleisch des Meinungs-Mainstreams. Die deutsche Autorin und Essayistin («Die Unglückseligen») stellt sich den Herausforderungen, in Zeiten von Fake News zu sagen, was ist, immer wieder mit Verve und Scharfsinn. Mitten im ersten Lockdown schrieb Dorn – quasi nebenamtlich leitende Moderatorin des «Literarischen Quartetts» – einen Essay über das Sterben in Pandemiezeiten. Nicht zuletzt beklagte die Autorin die Beschneidung der individuellen Freiheit. Diesen Essay hat Dorn 2021 zum Buch «Trost: Briefe an Max» ausgearbeitet. Thea Dorn ist zu Gast beim Journalisten Ijoma Mangold. (lex)

Meilenstein der Enttäuschung: Berner Hip-Hop von Hatepop

Auf Spotify gibt es ein kleines Fenster, in dem sich eine Band ihrem Publikum vorstellen kann. Die meisten Musikanten kopieren dort ihre Bio rein, mit Meilensteinen der Karriere, womöglich gar mit irgendwelchen Chartplatzierungen. Beim Berner Kollektiv Hatepop steht da bloss folgender Satz: «Hatepop ist für alle, die noch nicht genau wissen, wie sie ihre Eltern enttäuschen wollen.» Die Viererschaft frönt einem multipel übersteuerten und abgedunkelten Knusper-Grime-Hop, nichts für die Stunden, die von der Sonnenuhr gezählt werden. Die Beats von Hatepop sind Avantgarde, ritzen schmerzhafte Schneisen ins Frohgemüt. Ihre Lyrics sind nichts fürs Poesiealbum und schon gar nichts für Motivationsseminare. War Berner Hip-Hop jemals zeitgenössischer? Zorniger? Verwirrender? Besser? (ane)

Historische Tanzstücke, reanimiert: Festival Kulturerbe, Tanz!

In «Danza e Mistero» wird Bewegungsmaterial der Tänzerin Charlotte Bara (1901–1986) rekonstruiert. Foto: zvg

Tanz ist eine Kunst des Moments: Wenn das Licht ausgeht und der Vorhang fällt, bleibt nur die Erinnerung. Das gilt oft, aber nicht immer, wie das Schweizer Festival Kulturerbe, Tanz! zeigt. In der Dampfzentrale werden acht kurze Tanzstücke unterschiedlichster Stilart rekonstruiert und wieder aufgeführt. Darunter Rudolph Labans 1913 auf dem Monte Verità getanzte «Istars Höllenfahrt» oder auch neuere Werke, wie etwa Félix Dumérils «Concerto para Bandoneon», das im Jahr 2000 im Berner Stadttheater Premiere hatte. Zudem gibt es zum Festivalauftakt mit «Danza e Mistero» eine Hommage an die belgische Tänzerin Charlotte Bara (1901–1986), die in Ascona wirkte und sich dem sakralen Tanz widmete. (reg)

Volksmusik 2.0: Die beiden Brunner-Schwestern

Spätestens seit Christine Lauterburg wird in der Volksmusik auch experimentiert. Zu den vorzüglichsten Vertreterinnen dieser neuen, modernen Art der Volksmusik gehören die Brunner-Schwestern aus Thun. Zwei Frauen mit vier Instrumenten: Kontrabass, Cello und zwei Schwyzerörgeli – das sind Evelyn und Kristina Brunner. Ihre Eigenkompositionen kennen keine Berührungsängste, es sind virtuose Amalgame aus verschiedenen Musikstilen und Kulturregionen wie Finnland, Norwegen oder gar Argentinien. So hat man ein Schwyzerörgeli noch selten gehört. Seit ihrer Kindheit musizieren die Schwestern schon zusammen und lernten das Nötige in Vaters Familienkapelle. Mittlerweile sind sie schweizweit bekannt. Ihre ausverkauften Konzerte haben sich herumgesprochen. In der Volksmusik passiert gerade viel – das ist auch den Brunner-Schwestern zu verdanken. (mbu)

Was soll das Theater?: «Die lange Nacht der vergessenen Stücke»

Der Autor und FAZ-Redaktor Simon Strauss hat die «Lange Nacht der vergessenen Stücke» mitinitiiert. Foto: Martin Walz

«Wer wirft den ersten Stein» von Elsie Attenhofer, «Cromwell» von Annemarie Schwarzenbach, «Der starke Stamm» von Marieluise Fleisser: nie gehört? Höchste Zeit, diese Theaterstücke zu entdecken. An der «Langen Nacht der vergessenen Stücke» werden sie in szenischen Lesungen zum Leben erweckt. Initiiert haben den Anlass der Regisseur Zino Wey und der Autor und FAZ-Redaktor Simon Strauss. Er ist Herausgeber des Buchs «Spielplan-Änderung! 30 Stücke, die das Theater heute braucht». Im angekündigten «Laboratorium», das im ganzen Haus stattfindet, wird zum Thema «Bühne und Gesellschaft – was soll das Theater heute (noch)?» auch diskutiert. Zum Beispiel mit Kulturchefin Franziska Burkhardt oder dem Autor Jonas Lüscher. (sas)

Begegnung von Ost und West: Holzschnitte im Kunsthaus Interlaken

Andere Länder, ähnliche Haltung: Die Werke von Emil Zbinden und Sumio Kawakami. Foto: Kunsthaus Interlaken

Sie begegneten sich in ihrem Leben nie, doch stellt man die Werke von Emil Zbinden (1895–1972) und Sumio Kawakami (1895–1972) nebeneinander, zeigen sich erstaunliche Parallelen. Der Schweizer und der Japaner waren Holzschnittkünstler, beide vertraten in einer Zeit grosser politischer Umbrüche eine pazifistische Welthaltung. Während Zbinden in Bern und Umgebung Bilder aus der bäuerlichen und kleinstädtischen Welt schuf, liess Kawakami Menschen und Gegenstände aus West und Ost zusammentreffen. Was die Künstler verbindet, ist nicht nur ihr eigensinniger Zugang zur Welt, sondern auch der subtile Humor. (xen)

Vier plus eins: Ilya Gringolts’ Streichquartett plus Pianist

Ein Konzertabend mit viel volksmusikalischem Kolorit, schwelgerischen Streicherklängen und slawischem Drive. Foto: Mats Baecker

Kaum eine andere Kammermusikform verfügt über eine solch lange Geschichte, über so viele Kompositionen, über einen solchen Perfektionsanspruch wie das Streichquartett. Zwei Perlen aus diesem schier unendlichen Repertoire sind als Saisonabschluss der Kammermusik-Reihe von Bühnen Bern zu hören. Zu Gast im Konservatorium ist der russische Geiger Ilya Gringolts mit seinem Quartett und der ungarische Pianist Dénes Várjon. Mit im Gepäck haben sie Quartette von Antonín Dvořák und Sándor Veress sowie das Klavierquintett von Béla Bartók. Ein Konzertabend mit viel volksmusikalischem Kolorit, schwelgerischen Streicherklängen und slawischem Drive. (mar)

