Alterswohnen STS AG – Stabwechsel an der Spitze Nach fast zwölf Jahren verabschiedet sich André Streit von der Alterswohnen STS AG in die frühzeitige Pensionierung und übergibt die Geschäftsführung in die Hände von Beat Maurer.

André Streit (rechts) übergibt nach 11,5 Jahren als Geschäftsführer den Stab der Alterswohnen STS AG seinem Nachfolger Beat Maurer. Foto: PD

Seit Juni 2011 leitete André Streit die Alterswohnen STS AG. Aus einem Betrieb, der eng mit der Muttergesellschaft verbunden war, habe Streit die junge Langzeitpflegeinstitution in ein selbstständiges und zukunftsgerichtetes Unternehmen geführt, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens.

«Ich übernahm einen Betrieb, der über viele gute Ansätze verfügte, jedoch mangelhaft finanziert und organisatorisch nicht zusammengewachsen war. Damals wie heute war eine Hauptaufgabe, den Betrieben eine gemeinsame Identität und ein einheitliches Qualitätsverständnis zu geben. Ebenso ist die finanzielle Unabhängigkeit vom Mutterhaus – der Spital STS AG – Voraussetzung», wird Streit darin zitiert.

«Erfahrene Person in der Langzeitpflege»

Streit verweist mit Stolz auf die vier Neubauten in Saanen, Thun, Steffisburg und Zweisimmen, die während seiner Tätigkeit entstanden sind. Er arbeitete laut Mitteilung ausserdem in diversen Gesundheitsprojekten mit, leitete im Mandat das Altersheim Sunnebühl in Lauenen und nahm Einsitz in verschiedenen Gremien der Gesundheitsversorgung im Kanton Bern.

«Nach fast zwölf Jahren bei der Alterswohnen STS AG und über 30 Jahren im Gesundheitswesen erfüllt sich André Streit seinen Wunsch, in die frühzeitige Pensionierung zu gehen», so die Mitteilung. An seine Stelle tritt Beat Maurer – «eine erfahrene Person in der Langzeitpflege». Maurer ist gebürtiger Frutiger und wohnt mit seiner Familie in Wimmis. Nach seiner Ausbildung zum Krankenpfleger war er in leitenden Funktionen vom Team- bis zum Institutionsleiter in Alters- und Psychiatriezentren tätig.

