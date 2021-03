Zahl der Arbeitslosen konstant – Stabile Situation auf dem bernischen Arbeitsmarkt Im Februar waren im Kanton Bern 16’573 Personen arbeitslos – 91 weniger als im Vormonat, aber 5395 mehr als im Februar 2020.

Ein Regionales Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Bern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Im Kanton Bern ist die Zahl der Arbeitslosen im Februar praktisch konstant geblieben. 16'573 Personen waren arbeitslos gemeldet. Das sind 91 weniger als im Vormonat und 5395 mehr als im Februar 2020, wie die bernische Wirtschaftsdirektion am Montag mitteilte.

Das Baugewerbe verzeichnete einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Im Gastgewerbe und im Detailhandel stieg die Zahl der Arbeitslosen wegen der angeordneten Betriebsschliessungen hingegen weiter an. In den übrigen Branchen zeichnete sich eine stärker werdende Nachfrage nach Arbeitskräften ab.

Bereinigt um die saisonalen Einflüsse nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat leicht zu. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote stieg von 2,6 auf 2,7 Prozent.

In sieben von zehn Verwaltungskreisen des Kantons blieb die Arbeitslosigkeit stabil. In den Verwaltungskreisen Berner Jura und Bern-Mittelland ging sie zurück und im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli stieg sie leicht an.

Im Februar trafen 2861 Gesuche zur Kurzarbeit ein. Sie betrafen 30’975 Beschäftigte. Im Januar waren es gut 2400 Gesuche für rund 21'000 Beschäftigte.

chh/sda