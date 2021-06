Prozess gegen Hausbesetzer – Staatsanwaltschaft zieht Urteil weiter Fünf Tage nach der Freude über ein mildes Urteil ist klar: Die 16 Hausbesetzer an der Effingerstrasse werden sich dem Obergericht stellen müssen. Michael Bucher

Im Februar 2017 wehrten sich Hausbesetzerinnen und -besetzer mit allen Mitteln gegen die polizeiliche Räumung an der Effingerstrasse 29. Foto: Franziska Rothenbühler

Was zu erwarten war, ist seit Dienstag klar: Die Staatsanwaltschaft will die herbe Schlappe nicht auf sich sitzen lassen und zieht das Urteil gegen die 16 Hausbesetzerinnen und -besetzer weiter ans Obergericht. Dies teilte die zuständige Staatsanwältin am Dienstagmorgen auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Das Urteil gegen die zwölf Männer und vier Frauen hat zum Teil für heftige Kritik gesorgt. Die Beschuldigten hatten sich im Februar 2017 gewaltsam gegen die Räumung durch die Polizei gewehrt. Feuerwerk, Steine und allerhand Mobiliar wurden dabei auf die Einsatzkräfte geworfen. Diese antwortete mit Gummischrot. Drei Polizisten und ein Feuerwehrmann hatten sich bei den Krawallen verletzt.