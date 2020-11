Entscheid nach Gleitschirmunfall – Staatsanwaltschaft muss über die Bücher Über drei Jahre vergingen nach einem Gleitschirmunfall, bis die Staatsanwaltschaft die Strafuntersuchung vorantrieb. Dann entschied sie, die Untersuchung sei einzustellen. Zu Unrecht, wie nun das Bundesgericht befindet. Christoph Buchs

Tandem-Gleitschirmpilot beim Start mit seinem Passagier (Symbolbild). Foto: Bruno Petroni

Bereits nach wenigen Sekunden war am 21. Juni 2015 ein Gleitschirm-Ausbildungsflug zu Ende. Das missglückte Startmanöver wurde zu einem Fall für die Justiz und landete vor Bundesgericht. Anfang Oktober hat dieses nun sein Urteil gefällt: Es heisst eine Beschwerde des Tandempassagiers teilweise gut.

Was war geschehen? An einem Ort im Berner Oberland, der in der Gleitschirmszene als einfacher und geeigneter Startplatz für Flüge bekannt ist, wollte ein angehender Tandempilot im Rahmen seiner Ausbildung einen Tandemflug durchführen. Sein Passagier war ebenfalls ein erfahrener Gleitschirmpilot. An jenem Tag herrschte «optimales Flugwetter mit keinem bis leichtem Wind sowie leichtem thermischem Aufwind», so steht es im Sachverhalt, der im Bundesgerichtsentscheid aufgeführt ist.