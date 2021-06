Prozess gegen Hans Ziegler – Staatsanwalt fordert fünf Jahre Freiheitsstrafe Der Strafantrag der Staatsanwaltschaft im Prozess gegen den ehemaligen Top-Sanierer in Bellinzona lautet auf mehrere Jahre Freiheitsstrafe und 14 Tage Untersuchungshaft.

Der «Sanierer der Nation» Hans Ziegler. (Archivbild) Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Fünf Jahre Freiheitsstrafe unter Anrechnung von 14 Tagen Untersuchungshaft: So lautet der Strafantrag der Staatsanwaltschaft im Prozess gegen den Ex-Topsanierer Hans Ziegler. Der Staatsanwalt bezeichnete in seinem rund fünfstündigen Plädoyer in Bellinzona den qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienst als «schwerste Tat» des Angeklagten.

Insgesamt bezeichnete der Staatsanwalt Hans Ziegler als «senior Advisor ausser Rand und Band». Er sei sich bewusst, dass das Strafmass hart sei, erklärte der Staatsanwalt.

SDA

