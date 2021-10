Nach Tod am Filmset – Staatsanwältin schliesst Anklage im Fall um Alec Baldwin nicht aus Die Behörden wollen heute zum tödlichen Schuss auf die Kamerafrau beim Filmdreh in New Mexico Stellung nehmen. Dem Hollywood-Star könnte seine Rolle als Produzent zum Verhängnis werden.

Ein Crew-Mitglied hat dieses Bild auf Facebook gepostet: Es zeigt Hauptdarsteller und Produzent Alec Baldwin sowie Halyna Hutchins mit Hut bei den Dreharbeiten. Foto: Screenshot CNN

Sechs Tage nach dem tragischen Tod von Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins durch eine versehentlich ausgelöste Requisitenwaffe am Film-Set der Bonanza Creek Ranch im US-Bundesstaat New Mexiko stehen immer noch viele Fragen offen. Erste Antworten könnte es heute ab 17.45 Uhr MEZ geben, wenn die Behörden in Santa Fe an einer Medienkonferenz die Öffentlichkeit über den neusten Stand der Ermittlungen informieren wollen.

Der Vorfall beschäftigt weiterhin die Medien und nicht nur jene aus den USA. Die zuständige Bezirks-Staatsanwältin Mary Carmack-Altwies sagte vorab in einem Interview mit der «New York Times», dass auch eine Strafverfolgung in dem Fall möglich sei. «Wir haben noch nichts ausgeschlossen», wurde Carmack-Altwies von der Zeitung zitiert. «Zu diesem Zeitpunkt ist alles, einschliesslich strafrechtliche Anklage, auf dem Tisch.» Im Mittelpunkt stünden derzeit ballistische Untersuchungen, um zu klären, welche Art von Munition verwendet wurde und wie sie in die Waffe hineinkam.

Die Staatsanwältin stellte klar, dass es sich dabei nach bisherigen Erkenntnissen nicht bloss um ein «Prop-Gun», also um eine Requisitenwaffe gehandelt habe, die realen Waffen nur ähnele. Die in einigen Gerichtsdokumenten zu dem Fall benutzte Terminologie sei irreführend, denn es habe sich um eine echte Pistole gehandelt. «Es war eine echte Waffe», sagte Carmack-Altwies. Was es genau für eine Feuerwaffe war, sagte sie nicht, beschrieb sie aber als eine antike Waffe, die zu der Ära passe, in der der Film spielt. Der Western «Rust» ist im 19. Jahrhundert angesiedelt.

Während der Dreharbeiten zum Western «Rust» auf der Filmranch war die 42-jährige Hutchins tödlich verletzt worden. Der 63-jährige Hauptdarsteller und Produzent Baldwin hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene abgefeuert. Laut einem Polizeibericht hatte der Regieassistent dem Schauspieler bei der Übergabe der Pistole gesagt, dass es sich um eine «kalte Waffe» ohne Munition handele. Der Assistent habe nach eigener Aussage nicht gewusst, dass eine Patrone in der Waffe steckte.

Polizeibericht zu Unfall am Filmset In Baldwins Filmwaffe steckte eine echte Patrone Regisseur Joel Souza war bei dem Zwischenfall an der Schulter verletzt worden, konnte das Spital aber wenig später wieder verlassen. Der 48-jährige Souza stand zum Zeitpunkt des tödlichen Vorfalls hinter der Kamerafrau. Die Dreharbeiten für den Western wurden mittlerweile ausgesetzt.

Der Filmwaffenexperte und Stunt-Koordinator Steve Wolf sagte dem Sender CNN, eine reguläre Requisitenwaffe lasse sich nicht mit scharfer Munition laden. Die Patronen passten nicht hinein, ergänzte er und demonstrierte dies anhand eines Requisitenrevolvers.

Gemäss der Staatsanwältin könnten sich die Ermittlungen über Wochen oder Monate hinziehen, ehe es zu einer möglichen Anklage kommen könnte. Es habe «grosse Mengen» von Munition am Set gegeben, sage die Carmack-Altwies der «New York Times». Nach Angaben der Polizei seien bei der Durchsuchung des Drehorts drei Revolver, gebrauchte Patronen und Munition unter anderem in Schachteln, lose und in einer Gürteltasche gefunden worden.

Kritik an laxen Sicherheitsvorkehrungen

Immer mehr ins Blickfeld der Medien und wohl auch der Behörden geraten einige Mitglieder der Film-Crew. Der Regieassistent, der Baldwin die Waffe übergab, sei 2019 wegen eines ähnlichen Vorfalls bei einem Film entlassen worden, berichteten zahlreiche amerikanische Zeitungen. Bei dem Dreh zu «Freedom’s Path» sei damals ein Tontechnik-Mitarbeiter leicht verletzt worden, nachdem unerwartet eine Requisitenwaffe losgegangen sei, hiess es unter Berufung auf die Produktionsfirma des Films.

Der Ort der Tragödie: Die Bonanza Creek Ranch im Bundesstaat New Mexico. Foto: Jae C. Hong (AP/Keystone/21. Oktober 2021)

Kritik wurde nach Medienberichten auch an der 24 Jahre alten Waffenmeisterin laut, die für die ordnungsgemässe Handhabung aller Waffen am Set zuständig war. «Rust» war erst der zweite Film, an dem die junge Frau in dieser Funktion beteiligt war.

Abo Waffen-Unfall am Filmset Wie kann man durch eine Requisiten-Waffe sterben? Vermutungen über laxe Sicherheitsvorkehrungen wurden auch von einem Bericht der Nachrichtenseite «The Wrap» gestützt, wonach einige Crewmitglieder in ihrer Freizeit angeblich scharfe Munition benutzten, um auf Bierdosen zu schiessen. Die Quellen wurden allerdings nicht namentlich genannt. Demnach hätte ein solches Zielschiessen am Morgen, wenige Stunden vor dem tödlichen Vorfall am Set, stattgefunden, sagte «The Wrap»-Journalistin Sharon Waxman dem Sender CNN. Eine dieser Waffen sei später am Set an Baldwin weitergereicht worden. Filmwaffenexperte Wolf sagte dem Sender dazu: «Sie haben keine Requisitenwaffen geladen, sie haben echte Waffen geladen und mit ihnen geschossen. Dann haben sie dieselben echten Waffen am Set als ihre Requisitenwaffen benutzt.» Dies sei nach seiner Einschätzung das Problem gewesen. Droht Baldwin eine Anklage? Nicht nur die Filmbranche blickt gespannt auf die Medienkonferenz in Santa Fe. Neben der Bezirksstaatsanwältin wird sich der zuständige Sheriff Adan Mendoza äussern. Nicht wenige Rechtsexperten glauben, dass das Unglück auch Baldwin zum Verhängnis werden könnte.

Abo Sicherheitslücken beim Filmdreh Vor Baldwins Fehlschuss herrschte Chaos am Set Denn Baldwin spielt nicht nur mit, sondern er ist auch Produzent des Films. Damit ist er mitverantwortlich für die Sicherheitsvorkehrungen am Set. Und die seien, will man diversen Medienberichten glauben, «schockierend ungenügend» gewesen. Ob Baldwin eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung droht, werden die Untersuchungen, aber auch die Absichten der Staatsanwältin zeigen.

