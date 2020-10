Gericht in Thun – Staatsanwältin fordert im Frutigen-Prozess Strafe von 17 Jahren Der Angeklagte im Frutigen-Prozess soll wegen vorsätzlicher Tötung und Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von 17 Jahren verurteilt werden. Das hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag gefordert. UPDATE FOLGT

In Thun vor Gericht: Ein 57-jähriger Schweizer soll seine Freundin getötet und anschliessend deren Wohnung angezündet haben. Illustration: Res Zinniker

Der Angeklagte, ein 57-jähriger Schweizer, hat stets seine Unschuld beteuert. Das Plädoyer der Verteidigung folgt am Freitag. Das Urteil des Regionalgerichts in Thun wird am 16. Oktober erwartet.

Für Staatsanwältin Barbara Wüthrich ist der Fall klar, wie sie in ihrem gut dreistündigen Plädoyer deutlich machte: Der Beschuldigte habe im Februar 2018 in Frutigen seine Freundin getötet. Um Spuren zu verwischen, habe er danach deren Wohnung in Brand gesetzt. Zwar gebe es keine direkten Beweise, doch sprächen eine Reihe von Indizien für diesen Tathergang.

Das Gutachten der Rechtsmediziner lege den Schluss nahe, dass die Frau bereits vor dem Brandausbruch durch Gewalteinwirkung umgekommen sei. In Frage kämen ein Schuss, ein Schlag auf den Kopf oder ein Stich. Nach wenigen Atemzügen sei die Frau ihren schweren Kopfverletzungen erlegen.

Nicht plausibel seien andere Todesursachen, wie sie der Beschuldigte ins Spiel gebracht habe. So sei ein tödlicher Sturz unwahrscheinlich, der Leichnam sei ja im Bett aufgefunden worden. Auch Suizid könne man ausschliessen, denn in diesem Fall hätten die Ermittler eine Waffe in der Nähe der Leiche finden müssen.

Die Staatsanwältin sieht auch die Brandstiftung für erwiesen an, vermutlich einige Tage nach der Tötung der Frau. Der Beschuldigte müsse in der Wohnung der Frau Heizöl beziehungsweise Diesel ausgeleert und diesen Brandbeschleuniger entzündet haben. Entsprechend rasch sei das alte Holzhaus niedergebrannt.

«Auffälliges Verhalten»

Mehrere Indizien sprächen klar gegen den Angeklagten, betonte die Staatsanwältin. Der Mann habe sich in den Tagen zwischen der Tat und dem Hausbrand wiederholt auffällig und verdächtig verhalten.

So habe er kurz vor dem Brand gegenüber Bekannten behauptet, er habe seine Freundin wegen einer Kopfverletzung nach einem Unfall vorübergehend ins Berner Inselspital bringen müssen. Das sei erwiesenermassen falsch.

Höchst verdächtig sei auch die Ausreise nach Frankreich kurz nach dem Brandausbruch. Die Staatsanwältin wertete das als Flucht, zumal der Mann die Schweiz über einen unbewachten Grenzübergang im Jura verlassen habe. Gefasst wurde der Mann drei Tage nach dem Brand von der französischen Polizei.

Motiv unklar

Die Staatsanwältin nannte insgesamt neun Indizien. Diese ergäben ein stimmiges und nahezu vollständiges Gesamtbild.

Warum er seine Freundin umgebracht habe, wisse aber nur der Beschuldigte selber. Sicher sei, dass das Motiv in der belasteten Beziehung der beiden liege. Vielleicht sei der Tötung ein Streit vorausgegangen, vielleicht habe ihn die Frau zurückgewiesen.

Dem Beschuldigten warf sie vor, er habe keinerlei Trauer über den Tod seiner Partnerin gezeigt. Stattdessen leugne er die Tat hartnäckig.

SDA