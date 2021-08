Politisches Klima behagt ihm nicht mehr – St-Imiers Gemeindepräsident wechselt zum Kanton Jura Die Gemeinde St-Imier im Berner Jura braucht einen neuen Gemeindepräsidenten. Patrick Tanner wird neu den Kantonswechsel von Moutier vorbereiten.

Er empfand den Abstimmungskampf im Zusammenhang mit einer Gemeindefusion «als verunglimpfend»: Patrick Tanner tritt auf Ende Oktober 2021 als Gemeindepräsident von St-Imier zurück. Foto: Raphael Moser

Patrick Tanner wird das Gemeindepräsidium von St-Imier auf Ende Oktober 2021 abgeben, wie er am Freitag mitteilte. Er wechselt zum Kanton Jura, wo er neu den Kantonswechsel von Moutier vorbereiten.

Der scheidende Gemeindeobmann macht keinen Hehl daraus, dass ihm das politische Klima in der Gemeinde nicht mehr behagt.

So empfand er den Abstimmungskampf im Zusammenhang mit einer Gemeindefusion «als verunglimpfend», wie er am Freitag mitteilte. Die Politik in St-Imier entspreche nicht mehr seinen Werten und Erwartungen, erklärte Tanner. Er wolle daher seinem persönlichen, familiären und beruflichen Leben Vorrang geben.

Heikler Prozess entpolitisieren

Neu wird Tanner beim Kanton Jura tätig sein und sich um den Wechsel des Städtchens Moutier vom Kanton Bern zum Kanton Jura kümmern. Auf bernischer Seite tut dies alt Regierungsrat Mario Annoni.

Mit Tanner, so hofft der Kanton Jura, werde der heikle Prozess entpolitisiert. Der 42-Jährige stehe für eine echte Verbundenheit mit der und eine Vision für die Region. Die Stelle beim Kanton Jura ist bis zum 31. Dezember 2026 befristet. Sie ist in der höchsten Gehaltsstufe der kantonalen Verwaltung angesiedelt.

Patrick Tanner ist seit 2015 Gemeindepräsident von St-Imier und Präsident des Réseau des villes de l’Arc jurassien, eines Netzwerks der Gemeinden des Jurabogens.

sda/sih

