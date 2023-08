Super League: Servette rettet einen Punkt bei Lausanne-Ouchy

Nach dem heroischen Kampf in Genk spürt man bei den Genfern in der Partie gegen Stade Lausanne-Ouchy die müden Beine deutlich. In der ersten Halbzeit überlassen die Grenats im Westschweizer-Duell überwiegend dem Heimteam den Ball. Diese wissen jedoch nicht besonders viel damit anzufangen.

Nathan Gracia sorgt in der 23. Minute für den ersten Torschuss der Partie. Der Flügelspieler von Ouchy zieht aus rund 20 Metern auf das Tor von Joel Mall ab. Dieser kann den aufgesetzten Schuss jedoch zu Seite abwehren. Auch Servette probiert es daraufhin mit Distanzschüssen, doch auch die Genfer bleiben damit ohne Erfolg.

In der zweiten Halbzeit haben die Grenats dann mehr Spielanteile. Ein Treffer will ihnen aber lange nicht gelingen. Im Gegenteil: Ouchys Bamba wird in der 68. Minute im Genfer Strafraum von Douline zu Fall gebracht. Schiedsrichter Von Mandach gibt Penalty. Alban Ajdini verwandelt diesen souverän und bringt Lausanne Ouchy damit erstmals in der Super League in Führung.

Die Genfer drücken nach dem Gegentreffer auf das Tor von Ouchy. Doch der Ausgleichstreffer fällt erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Ronny Rodelin wird in Strafraumnähe von einem Ouchy-Verteidiger gefoult. Den folgenden Freistoss schlenzt Patrick Pflücke unhaltbar in die rechte obere Ecke. Der Freistoss bleibt die letzte Szene des Spiels. (pka)