«Deville»-Kontroverse vor Gericht – SRF-Satire darf (fast) alles Das Schweizer Fernsehgericht musste eine Ausgabe von «Deville» beurteilen, die eine Woche vor der Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative ausgestrahlt wurde. Andreas Tobler

Führte zu einer Beschwerde: Ausschnitt aus der «Deville»-Sendung zur Konzernverantwortungsinitiative. Foto: Screenshot

«Ui, ui, ui», habe sie manchmal gedacht, sagte die Juristin und Journalistin Nadine Jürgensen an diesem Vormittag, an dem die Unabhängige Beschwerdeinstanz, kurz UBI, über einen aussergewöhnlichen Fall beraten musste: Das höchste Schweizer Fernsehgericht – denn dies ist die UBI – musste über eine Ausgabe der Satiresendung «Deville» urteilen, die eine Woche vor der Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative ausgestrahlt wurde. Und die sich fast ausschliesslich mit der Initiative beschäftigt hatte, die dann an der Urne verworfen wurde.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Videokonferenzsystem – es waren über siebzig Beobachterinnen und Beobachter vor ihren Bildschirmen bei der Verhandlung mit dabei – ging es vor allem um zwei Fragen: Erstens, ob das Sachgerechtigkeitsgebot mit der Sendung verletzt wurde. Und zweitens, ob die Vielfalt auch in einer Satiresendung gewahrt werden muss, denn das wurde in der Beschwerde gegen die Sendung moniert: Sie sei einseitig, eine Parteinahme für die Initiative, zumal eine Woche vor der Abstimmung, wenn alle anderen SRF-Sendungen auf Meinungsäusserungen zu Initiativen verzichten müssten.