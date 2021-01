Chinesischer Riese ist pleite – SR Technics-Besitzerin HNA leitet Insolvenz ein Gläubiger haben beim Gericht Insolvenz und Umstrukturierung des chinesischen Mischkonzerns HNA beantragt. Das Unternehmen besitzt in der Schweiz Gategroup, Swissport und SR Technics.

Ein HNA-Firmengebäude in der chinesischen Hauptstadt Peking. Foto: Bloomberg/Getty Images

Der chinesische Mischkonzern HNA ist pleite. Man habe das Insolvenzverfahren eingeleitet, teilte der Mutterkonzern der SR Technics am Freitag in einem Communiqué mit. Grund dafür ist die Coronapandemie, die dem im Tourismus und in der Luftfahrt tätigen Firmengeflecht schwer zu schaffen macht.

HNA ist eines der grössten chinesischen Privatunternehmen, das in den vergangenen Jahren mit massiven Prestigeinvestitionen im Ausland Schlagzeilen gemacht hat. In der Schweiz hatte der Konzern den Flugzeugcaterer Gategroup und den Bodenabfertiger Swissport besessen, musste aber wegen Finanznöten das Ruder abgeben. 2019 war HNA auch mal Grossaktionär des Duty-free-Shop-Betreibers Dufry.

SDA