Ein Dorf in Feierlaune – Spycher-Drehung: Nach mehreren Anläufen klappts Affoltern wurde 1146 gegründet. Mit mehreren Anlässen wird heuer das Jubiläum gefeiert. Dazu gehört auch die Drehung des Dorfspeichers, dies nachdem die Denkmalpflege einwilligte. Jacqueline Graber

Ein achtköpfiges OK-Team hat die Festlichkeiten auf die Beine gestellt. Am Spycher hängt das Wappen der Gemeinde Affoltern – ein ausgerissener grüner Apfelbaum mit sechs roten Äpfeln. Foto: Brigitte Mathys

Affoltern feiert heuer sein 875-Jahr-Jubiläum. Im Mittelpunkt stehen eine Glocke und ein Spycher. Letzterer soll im Rahmen der Feierlichkeiten um 180 Grad gedreht werden, alleine diese Aktion ist geschichtsträchtig. «Das gab es noch nie», sagt Roland Ryser. Seines Wissens nach habe die Denkmalpflege schweizweit so etwas noch nie bewilligt. Ryser präsidiert das Organisationskomitee des Trägervereins des Festes. Er und seine OK-Kollegen luden zum Auftakt des Jubiläums zu einem Infoanlass vor dem Spycher ein.

Das Holzgebäude steht einen Steinwurf von der Emmentaler Schaukäserei entfernt, diese ist auch für dessen Vermietung zuständig. Regelmässig finden hier Apéros und Ausstellungen statt. Doch so schön er auch ist, der mit Ähren geschmückte Spycher, so gefährlich ist auch sein Standort. Die Vorderseite mit der Eingangstüre befindet sich unmittelbar an der viel befahrenen Hauptstrasse. Auf der Hinterseite indessen hat es eine kleine Wiese.