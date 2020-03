Berner Krimi – Spurlos verschwunden Die Berner Weltenbummlerin Christine Brand legt einen neuen Krimi vor. «Die Patientin» fesselt erneut von der ersten bis zur letzte Seite. Selina Fuhrimann

Gerade ist Christine Brands neuer Krimi «Die Patientin» erschienen. Bild: Raphael Moser

Sie lag vier Jahre lang im Wachkoma, jetzt ist sie verschwunden. Als Nathaniel und sein Patensohn Silas im Berner Inselspital die Mutter des Knaben besuchen wollen, liegt eine andere Frau im Bett. Der blinde Nathaniel sieht sich erneut einem unmöglich scheinenden Fall gegenübergestellt.

Carole Stein hat bereits viel durchgemacht. Im Vorgängerroman «Blind» wurde sie entführt. Und ab der Geburt ihres Sohnes lag sie im Koma. Nun soll sie gestorben sein, der Exitus wurde aber nicht vermerkt. Wann und weshalb sie verstorben ist und wo sie bestattet wurde, kann niemand sagen. Nathaniel verliert die Hoffnung nicht, dass Carole doch noch lebt.

Erneut gibt es im Krimi «Die Patientin» von Christine Brand mehrere Handlungsstränge: Die Journalistin Milla Nova trägt das Buch. Nebst dem völlig verrückten Fall, den ihr guter Freund Nathaniel ihr ans Herz legt, dreht sie Reportagen über magische Pilze und das ewige Leben. Auch Sandro Bandini, der Leiter des Dezernat Leib und Leben der Kapo Bern und Millas Freund, hat alle Hände voll zu tun: Mysteriöse Leichen tauchen mitten in der Nacht an der winterlichen Aare auf. Ihre Identität ist unbekannt.

Tochter eines Bestatters

Christine Brand ist gebürtige Emmentalerin und Tochter eines Bestatters. Sie arbeitete jahrelang als Journalistin, die über Gerichtsfälle berichtet. Dann kam 2017 ein Angebot des deutschen Blanvalet-Verlags, das sie nicht ausschlagen konnte: Drei Krimis über die Journalistin Milla Nova und den blinden Nathaniel soll sie verfassen.

Brand gab ihren Brotjob auf, neben dem sie schon vorher Krimis veröffentlicht hatte. Sie begann zu reisen und zu schreiben. Ihre Lieblingsziele sind Bali und Sansibar, wo sie oft als Haus(tier)hüterin gratis wohnen kann oder auch mal mit in einem Haus lebt, wo sie das Bad mit sieben anderen Personen teilen muss.

Mit dem Tod ist sie schon seit ihrer Kindheit vertraut, im Gerichtssaal hat sie zudem viel über die Abgründe des Menschen gelernt. Dabei hat sie auch wertvolle Kontakte geknüpft, bei denen sie sich jeweils über den Verfallgrad einer Leiche informieren kann oder mit denen sie über die Psyche eines Mörders fachsimpelt.

Authentisch und glaubwürdig

Diese Recherchen sind es, die ihre Krimis so authentisch machen. Die Berufe der Figuren und ihre Erlebnisse sind glaubwürdig. Zudem haben alle auch ein sorgfältig ausgearbeitetes Privatleben.

In «Die Patientin» wird der Leser noch mehr aufs Glatteis geführt als im Vorgängerbuch «Blind». Gerne stellt man mit den Protagonisten neue Theorien auf und lässt sich in die Irre leiten. Auch dieses Mal werden sich die Handlungsstränge am Ende zusammenfügen. Wie sie das tun, bleibt jedoch bis kurz vor Schluss undurchschaubar.

Viel Lokalkolorit

Mit Bern, Zürich und Basel fungieren die grossen Städte der Deutschschweiz als Handlungsorte. Dazu kommt noch Hamburg. Auf Bern liegt schon wie im ersten Krimi der Reihe der Schwerpunkt. Dieses Mal ist das Inselspital ein wichtiger Ort. Was für ein Labyrinth es sein kann, wird deutlich bewusst, wenn man dem blinden Nathaniel folgt.

Als Leserin und Leser Nathaniel zu begleiten, ist immer ein Erlebnis, denn er muss sich auf andere Sinne als das Sehen konzentrieren. Heikle Situationen sind da an der Tagesordnung. Auch Milla gerät wieder in allerhand Trubel, weil sie diesen wie magisch anzieht.

«Die Patientin» ist genauso ein Pageturner wie der Vorgänger «Blind». Christine Brand schafft es ein zweites Mal, mit ihrem Krimi restlos zu überzeugen. Man wartet gespannt auf den dritten Band der Reihe. Erscheinen wird er voraussichtlich im Frühjahr 2021.

Christine Brand: «Die Patientin». Verlag Blanvalet, München, 2020. 476 Seiten, ca. 25 Fr.