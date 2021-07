Rodelbahn auf der Pfingstegg – Spuren des Winters beseitigt Auf der Pfingstegg lagen enorme Schneemengen, welche zu Schäden an der Rodelbahn geführt

haben. Die Bahn wurde nun wieder fit gemacht.

Die Arbeiten an der Rodelbahn auf der Pfingstegg waren aufwendig. Foto: PD

Die vergangene Wintersaison mit den enormen Schneemengen stellte die Bergbahnbetreiber vor grosse Herausforderungen. Bereits Ende April wurde die Rodelbahn auf der Pfingstegg mit Baumaschinen grösstenteils aus dem Schnee und Eis befreit, um allfällige Schäden rechtzeitig erkennen zu können.

«Umgehend wurde das bis dahin benötigte Ersatzmaterial beim Hersteller Wiegand in Deutschland bestellt», teilt die Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG mit. Das wurde zum Wettlauf gegen die Zeit. Die Lieferzeiten für Chromstahl, Alu und Holz seien im vergangenen Jahr so lang geworden, dass sich die Geschäftsleitung des Unternehmens entschieden hat, andere Wege zu gehen.

Material aus Deutschland

Die Schwesteranlage in Malchow im Mecklenburger Grossseenland, nahe der Ostsee, wurde vergangenes Jahr umgebaut, und es waren noch viele Ersatzteile am Lager. Darunter waren auch zwei komplette Beschleunigungsanlagen für den Rückbringer, welche an der Pfingstegg sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Eine Einfuhr aus Deutschland in die Schweiz ist sehr umständlich. Am Ende klappte es aber: Die Rodelbahn auf der Pfingstegg kann pünktlich auf die Schulferien hin, am Samstag, 3. Juli, ihren Betrieb aufnehmen.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.