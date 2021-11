Spital Emmental Burgdorf – Spritze für Corona-Impfung bei Schülerin mehrfach benutzt? Eine 15-Jährige wurde am Donnerstag am Spital in Burgdorf zum zweiten Mal gegen Covid-19 geimpft – und musste danach gleich zum Bluttest.

Im Spital Emmental in Burgdorf ist es im Zusammenhang mit einer Covid-Impfung diese Woche offenbar zu einem gravierenden Vorfall gekommen. Wie «20 Minuten» am Samstagnachmittag schreibt, wurde eine Schülerin aus dem Kanton Bern nach ihrer zweiten Impfung am Donnerstagmorgen gleich wieder ins Spital beordert.

Erst nachdem man ihr auf dem Notfall Blut abgenommen und zahlreiche Fragen gestellt habe, sei die 15-Jährige über den Grund aufgeklärt worden: Die Spritze, mit der sie ihre zweite Impfung gegen Corona erhalten hatte, sei möglicherweise ein weiteres Mal benutzt worden, wie es im Artikel weiter heisst.

Das Blut der jungen Frau wird nun getestet – auf übertragbare Krankheiten wie Hepatitis B und C und auch Aids. Es kann jedoch mehrere Wochen, bei Aids sogar drei Monate dauern, bis eine allfällige Infektion nachgewiesen werden kann.

Zwei Darstellungen des Vorfalls

Nach Angaben von «20 Minuten» gehen die Darstellungen des Vorfalls der Schülerin und derjenigen vom Spital Emmental in Burgdorf auseinander. Laut der jungen Frau könne man im Spital gar nicht wissen, ob sie oder eine andere Person zuerst geimpft worden sei. Man habe ihr lediglich gesagt, dass im Abfall eine Spritze gefehlt habe.

Aus der Erklärung seitens des Regionalspitals geht allerdings hervor, dass bei der Impfung einer Person am Donnerstagmorgen nach dem Einstich festgestellt wurde, dass die Spritze leer war. Entweder wurde besagte Spritze gar nie aufgezogen, oder sie sei nach der Impfung bei der Person davor nicht entsorgt worden. Weiter schreibt das Spital Emmental, dass dies der erste solche Fall bei über 100’000 Impfungen sei.

Die Familie der Schülerin hat bereits einen Anwalt eingeschaltet.

