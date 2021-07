Kantonalfinal in Thun – Sprinttalente geben in der Kyburgstadt den Ton an «Dr schnällscht Bärner» geht über die Laufbahn des Stadions Lachen. Am Samstag, 3. Juli, messen sich die 7- bis 15-Jährigen wieder über 50, 60 oder 80 Meter.

Im Stadion Lachen wird sich am Samstag wieder zeigen, wer die schnellsten Berner Modi und Giele sind. Foto: Markus Hubacher

«Auf die Plätze! Fertig! Los!» Wenn 270 Mädchen und Jungen aus dem Kanton Bern für einmal alle auf dieses Kommando hören, kann das nur eins bedeuten: «Dr schnällscht Bärner» geht über die Laufbahn des Stadions Lachen in Thun. Am Samstag, 3. Juli, messen sich die 7- bis 15-Jährigen wieder über 50, 60 oder 80 Meter und machen den begehrten Titel unter sich aus.

Nur die schnellsten 270 Nachwuchstalente des Kantons haben sich für den Finalwettkampf «Dr schnällscht Bärner» qualifiziert. Einige von ihnen haben mit dieser Teilnahme ihr grosses Ziel bereits erreicht, für andere geht das Abenteuer Swiss-Athletics-Sprint noch weiter. Die Sieger der kantonalen Ausscheidung gelten nämlich nicht nur ein Jahr lang als «schnellste Bärner/Bärnerin», sondern sichern sich auch die Teilnahme am Schweizer Final des Swiss-Athletics-Sprints, welcher am Sonntag, 18. September, in Schaffhausen stattfindet. Über die regionalen Vorausscheidungen – die Oberländer Kinder hatten gar noch eine Qualifikationshürde mehr zu absolvieren - haben sich die 270 Kinder für den Anlass in Thun qualifiziert.