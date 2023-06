Vor dem 11. X-Alps – Sprintprolog läutet das X-Alps ein Am Donnerstag wird in Kitzbühel zum 58-Kilometer-Prolog gestartet. Mit Christian Maurer, Patrick von Känel und Sepp Inniger stehen auch drei Oberländer am Start. Bruno Petroni

Der siebenfache Schweizer Meister Chrigel Maurer steht auch bei seiner 8. X-Alps-Teilnahme im Fokus aller. Foto: Bruno Petroni

Drei Tage vor dem Start zum 11. X-Alps, dem längsten und härtesten Gleitschirmrennen der Welt, werden bei einem 58 Kilometer langen Prologrennen ein paar Vorteile für das Rennen vergeben. So werden am kommenden Montag, dem zweiten Renntag des X-Alps, die Athleten in der Reihenfolge und mit dem Vorsprung in den zweiten Renntag gestartet, den sie am Prolog herausholen. Zudem bekommen die ersten drei einen zusätzlichen Nachtpass zugesprochen – einen Freipass zum Durchlaufen durch die Nacht, während für alle anderen nächtliche Zwangsruhe herrscht.