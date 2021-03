Neues Wohnquartier in Bern – Springgarten soll überbaut werden Auf der Aussenanlage des Nationalen Pferde­zentrums im Breitenrain planen Stadt und Burgergemeinde Bern eine grosse Wohnsiedlung inklusive öffentlichem Park. Nun sind erste Details bekannt. Michael Bucher

Es wir eng für die Rösseler: Die Aussenanlage des Nationalen Pferdezentrums Bern NPZ soll überbaut werden. Foto: Raphael Moser

Das Areal Springgarten südlich des Bernexpo-Geländes ist eine der letzten zentralen Bauzonen in der Stadt. Bis heute ist er dem Nationalen Pferde­zentrum (NPZ) zur Nutzung vorbehalten. Schon seit ein paar Jahren ist jedoch klar, dass dies nicht ewig so bleiben dürfte. Die Stadt Bern und die Burgergemeinde Bern als Grundbesitzerin des Areals hatten mehrmals erwähnt, dass sie das Areal teilweise mit Wohnungen überbauen möchten.

Am Freitag nun hat die Burgergemeinde Bern in einer Mitteilung erstmals konkrete Pläne dafür dargelegt. Eine neue Wohnsiedlung soll entstehen, bei der verdichtetes Bauen zentral ist. So sollen etwa entlang der Mingerstrasse Hochhäuser entstehen. Neben einem Wohnanteil von 80 Prozent sind auch Dienstleistungsflächen und ein Bereich für Schulbauten (Kita oder Basisstufe) vorgesehen. Auch soll die grosse Grünfläche für die breite Bevölkerung geöffnet werden, indem dort ein städtischer Park entstehen soll.