«Die Lenk gilt als der schönste Talabschluss der Alpen und hat an der diesjährigen 5. Ausgabe der Swiss Trail Tour bewiesen, dass sie diesem Namen mehr als gerecht wird», schreiben die Organisatoren in ihrer Medienmitteilung zu dem Anlass, an dem knapp 3000 Personen teilnahmen. Der frühe Schnee, welcher am Samstag gefallen war, hatte die Bedingungen etwas erschwert, dafür traumhafte Landschaften gezaubert. So wurden die 90 Athletinnen und Athleten des 3-Day-Trails auf den insgesamt 91 Kilometern gefordert. Am ersten Tag stand als Einstieg eine 22 Kilometer lange Etappe auf dem Programm, bevor dann am Samstag und Sonntag 39 und 30 Kilometer zu überwinden waren.

Der Aufstieg auf die Iffigenalp, aufs Iffighorn, vorbei an der Wildhornhütte durch das frisch verschneite Gebirge, war das Highlight des Samstags. Dem stand der Sonntag dann in nichts nach: Bei strahlend blauem Himmel durften die Trailrunner die Aussichten vom Flueseeli, dem Tierbergsattel – mit 2603 Metern über Meer der höchste Punkt der Tour – geniessen.

Am Sonntag begaben sich zudem die Läuferinnen und Läufer des 1-Day-Trails mit auf die Strecke und bewältigten die 30 Kilometer gemeinsam mit den 3-Day-Athleten. Am Sonntag stand auch der 9,4 Kilometer lange Iffigtrail auf dem Programm. Mit Start an der Lenk ging es 600 Höhenmeter hoch, vorbei am Iffigfall mit Ziel auf der Iffigenalp. «Der traditionelle Berglauf ist eine grossartige Alternative für weniger ambitionierte Sportlerinnen und Sportler, die in den Genuss der schönen Trails rund um die Lenk kommen möchten», heisst es in der Mitteilung weiter.

Auch bei den Kleinsten ging es am Sonntag um alles. Um 11.15 Uhr fiel der Startschuss für den Kids-Trail, wo sich Kinder von 2 bis 11 Jahren auf Strecken zwischen 700 und 2100 Metern gemessen haben. Dann ging es Schlag auf Schlag, und schon um 12.20 Uhr lief mit Raphael Sprenger der erste Läufer und Gesamtsieger der diesjährigen Swiss Trail Tour ins Ziel. Der Lokalmatador Nicola Buchs schaffte es auf den 4. Rang.

