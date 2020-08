Corona-Quiz – Sprechen Sie Corona? Hätten Sie vor einem halben Jahr gewusst, was FFP-Masken sind, was Herdenimmunität bedeutet? Testen Sie Ihr coronesisches Sprachwissen. Nik Walter

Wirkt irgendwie immer noch surreal: Ein Gespräch zwischen Maskenträgerinnen Getty Images

Die Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft – aber auch in unserem Wortschatz. Noch vor nicht allzu langer Zeit hätte kaum jemand gewusst, was «Antikörper» sind oder was ein «Epidemiologe» macht. Sind Ihre diesbezüglichen Kenntnisse up to date? Hier können Sie Ihren neu erworbenen Sprachschatz testen.

Falls Sie nicht alles gewusst haben, oder falls Sie Ihren Corona-Wortschatz erweitern wollen: Hier gehts zum Corona-ABC.