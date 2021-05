Gerichtsprozess in Bern – Sprayerin zu bedingter Geldstrafe verurteilt Dem Gericht waren die Aussagen zu wenig glaubhaft. Es verurteilte deshalb eine 30-jährige Sprayerin, die sich massiv gegen ihre Festnahme gewehrt hatte. Michael Bucher

Im Amthaus in Bern wurde die illegale Sprayaktion verhandelt. Foto: Adrian Moser

In dem Fall hat sich der Gang vor Gericht nicht gelohnt: Eine Frau, die bei einer Sprayaktion der Polizei ins Netz gegangen war, wehrte sich gegen den daraus resultierenden Strafbefehl. Nach dem Prozess am Regionalgericht in Bern ist nun klar: Die Beschuldigte steht nicht besser da, im Gegenteil.

Zwar bewegt sich die am Mittwoch vom Gericht ausgesprochene bedingte Geldstrafe von 3500 Franken etwa in derselben Höhe wie beim ursprünglichen Strafbefehl. Mit rund 4000 Franken muss die Frau jedoch viermal höhere Verfahrenskosten berappen.

Polizisten gerieten unter Beschuss