Das grosse Abc – Man spricht NICHT Deutsch Testen Sie hier Ihr Wissen über die Sprachen, die in den beliebtesten Ferienländern der Schweizerinnen und Schweizer gesprochen werden.

«Man spricht Deutsch» – da denken kulturbeflissene Menschen an die Filmsatire von Gerhard Polt, in welcher er deutschen Urlaubern den Spiegel vorhält. Zumindest jenen, die vorzugshalber auf dem Teutonengrill ihre Ferien verbringen und sich da nur schwer von ihrer heimischen Lebensart trennen können. Kreizkruzefix, Heinz-Rüdiger!

Der Filmtitel bezieht sich auch auf den Hinweis «Man spricht Deutsch» in ausländischen Restaurants. Doch nicht überall ist das so. Ein paar Brocken der Sprache des Gastlandes zu beherrschen, lohnt sich immer. Wir testen hier Ihr Wissen über die Sprachen, die in den beliebtesten Ferienländern der Schweizerinnen und Schweizer gesprochen werden.

