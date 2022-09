300’000 Reservisten zum Kriegsdienst einberufen – Spott aus der Ukraine Richtung Moskau Russlands Teilmobilmachung sei wegen militärischer Misserfolge aus Panik geboren, heisst es in Kiew. Sie könne aber zu einer unerträglichen Eskalation des Kriegs führen. Cathrin Kahlweit aus Kiew

Nach der Gegenoffensive: Ukrainische Soldaten inspizieren in der Region Charkiw zerstörtes Militärgerät der Invasoren. Foto: AFP

Öffentlich demonstriert die ukrainische Führung Gelassenheit angesichts der Nachrichten aus Moskau. Nach der Befriedigung über die unerwartet schnelle Rückeroberung russisch besetzter Gebiete in der Region Charkiw, die bei den Menschen grosse Emotionen und Siegeszuversicht ausgelöst hatte, will Wolodimir Selenski offensichtlich vermeiden, dass die Stimmung wieder umschlägt. Die Lage an der Front beweise, so der Präsident in seiner nächtlichen Videoansprache, dass das Momentum aufseiten der Ukraine liege und die Befreiung besetzter Gebiete weitergehe.