Zahmer Mourinho denkt an Federer

José Mourinho zieht die Mundwinkel nach unten, lehnt sich leicht nach vorn, platziert die Ellbogen auf dem Tisch, schaltet sein Mikrofon ein. Er ist bereit für den Konter.

Die Medienkonferenz des Startrainers von Manchester United im Stade de Suisse ist am frühen Dienstagabend fast vorbei. Der Portugiese hat zuvor die Fragen im zwar für ihn typischen leicht lustlos wirkendem Tonfall, aber erstaunlich geduldig und fast ein wenig handzahm beantwortet.

Nun aber ist er herausge­fordert. Der Einwand an seine Adresse hat gelautet, dass er in der Schweiz noch keine Partie habe gewinnen können. Sowohl mit dem FC Chelsea vor fünf Jahren sowie letzte Saison mit Manchester United war er dem FC Basel unterlegen. Es sei eine Frage der Betrachtungsweise, startet Mourinho den Gegenangriff. «Ja, ich habe beide Spiele in der Schweiz verloren. Beide Male haben wir die Gruppe auf dem ersten Platz abgeschlossen.» Sollte man ihm dies heuer offerieren können, schliesst Mourinho seinen Konter ab, würde er sofort unterschreiben. Er lächelt spitzbübisch, lehnt sich wieder zurück. Er ist zufrieden mit seiner Antwort.

Der Auftritt Mourinhos wird von rund fünfzig Journalisten verfolgt, der englische Rekordmeister hat zudem fünfzehn eigene Medienschaffende für die Partie in Bern akkreditiert. Sie arbeiten beim hauseigenen Fernsehsender MUTV, schaffen Content für die Website, betreuen die Social-Media-Kanäle. Insgesamt zählt die Medienabteilung des Clubs, der gemäss der alljährlich publizierten «Forbes»-Liste mit einem Börsenwert von knapp vier Milliarden Franken der wertvollste Fussballverein der Welt ist, siebzig Mitarbeitende. Es ist nur ein Indiz für Glamour und Grösse des Gastes.

Ein anderes ist schon Stunden zuvor erkennbar. Nachdem die Red Devils mit einem Charterflugzeug am Mittag in Belp gelandet sind, werden sie im Fünfsternhotel Schweizerhof beim Hauptbahnhof von Fans und Selfiejägern empfangen. Während Mourinho mit ge­senktem Kopf den Weg ab durch die Mitte wählt, nehmen sich einige der Starspieler Zeit für den Anhang. Als einem Fan wegen zitternder Hände das Foto mit dem französischen Weltmeister Paul Pogba misslingt, wartet dieser geduldigden zweiten Versuch ab.

Ohne Captain

Pogba, die Stürmer Alexis Sanchez oder Romelu Lukaku – Mourinho steht die gesamte Prominenz zur Verfügung. Als er gefragt wird, ob der englische Jungstar Marcus Rashford gegen YB zum Einsatz kommen werde, blitzt die Streitlust Mourinhos auf. Er zählt all seine berühmen Offensivakteure auf und richtet dann eine Bitte an die Journalisten. Er könne nur elf Spieler einsetzen. Man solle doch über diese berichten. Und nicht über jene, die er nicht nominieren werde.

Die Offensivabteilung allerdings ist nicht die Problemzone Uniteds – auch wenn ein mög­liches Werben um Arsenals Spielmacher Mesut Özil in den letzten Tagen in Manchester deutlich mehr interessierte als Gegner YB. Die Defensive ist es, die trotz sehr teuren Einkäufen wie jenen von Eric Bailly und Victor Lindelöf regelmässig Sorgen bereitet.

Gegen die Young Boys wird Mourinho in der Abwehr erneut Umstellungen vornehmen müssen, Captain Antonio Valencia fehlt im Aufgebot. Der ecuadorianische Rechtsverteidiger habe wegen des Kunstrasens im Stade de Suisse Bedenken an­gemeldet, sagt Mourinho. «Ein Einsatz wäre nicht gut für sein angeschlagenes Knie.»

Mit Tennisvergleich

Am Dienstag meint er auf die entsprechende Frage, er habe letzte Woche bei einem Trainermeeting der Uefa in Genf seine Meinung kundgetan. Das müsse reichen. «Jeder weiss, das es für uns eine Umstellung ist. Aber ich will vor dem Spiel nicht eine mögliche Ausrede für eine ungenügende Leistung liefern», sagt er und kommt dann auf Roger Federer zu sprechen. «Er stammt ja aus der Schweiz und ist der beste Tennisspieler der Welt.» Federer habe auch eine bevorzugte Unterlage, sagt Mourinho. «Aber er erbringt auf jedem Terrain seine Leistung.»

Es ist eine Interpretation, die von Mourinho rasch wieder vergessen sein könnte, sollte er in der Schweiz erneut sieglos bleiben. (Berner Zeitung)