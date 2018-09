YB-Noten: Erst mutig, dann zahm

David von Ballmoos: Note 4

Der YB-Goalie agierte tadellos, trotz drei Gegentoren.

Kevin Mbabu: Note 5

Sein Tackling gegen Pogba wurde bejubelt wie ein Tor, der rechte Verteidiger war mit seinen unwiderstehlichen Läufen in der ersten Halbzeit der auffälligste Spieler. Nach dem zu Unrecht gepfiffenen Handselfmeter kein Freund des Unparteiischen Deniz Aytekin, aber vielleicht ein Befürworter des Videobeweises.

Mohamed Camara: Note 2,5

Ersetzte den am Oberschenkel verletzten Wüthrich. Mit unkonventionellen Aktionen erinnerte der junge guineische Innenverteidiger an seinen Vorgänger Kasim Nuhu. In der Offensive ein Gefahrenherd, in der Defensive ebenso: Beim 0:1 lässt sich Camara von Pogba zu einfach ausspielen, beim 0:3 mit Stellungsfehler und unglücklichem Abfälscher.

Steve von Bergen: Note 4,5

Mehrmals mit guter Spielauslösung – mit seinem linken Fuss wohlgemerkt. Stets aufmerksam, der Captain bügelte kurz nach der Pause einen Fehler Camaras aus.

Loris Benito: Note 4

Bekundete erst Mühe mit den schnellen Rashford und Dalot. Steigerte sich, spielte den Ball auch mal mit der Brust zum Torhüter. Nach der Pause unauffällig.

Christian Fassnacht: Note 3,5

Von Thalwil in die Königklasse: Der grosse Aufsteiger machte erst den Eindruck, als würde er sich auf der grossen Bühne Champions League verirren. Fand dann besser in die Parte, erspielte sich zwei aussichtsreiche Chancen. Tauchte dann wieder unter.

Djibril Sow: Note 4,5

Der junge Nationalspieler agierte im Zentrum so, als würde er schon lange auf der grossen Bühne Champions League agieren. Verteilte die Bälle in einer Seelenruhe, hatte auch gute Ideen. Musste nach einer Stunde angeschlagen ausgewechselt werden.

Sékou Sanogo: Note 4

Nicht so prägend wie jeweils in der Super League, das Kraftpaket stand im Zentrum aber meist seinen Mann.

Miralem Sulejmani: Note 3,5

Im Ansatz gefährlich, aber das Endprodukt des Flügels war oft mangelhaft.

Roger Assalé: Note 3

Wirbelte hier und da, vermochte sich aber zu selten durchzusetzen.

Guillaume Hoarau: Note 3

Wurde vor Anpfiff von Pogba herzlich begrüsst, die Verteidiger Manchesters zeigten sich dann weniger freundlich. Der YB-Stürmer konnte sich kaum in Szene setzen.

Michel Aebischer: Note 4

59. Minute für Sow. Mit einem Abschluss, ansonsten unauffällig.

Nicolas Ngamaleu: Note 4

65. Minute für Fassnacht. Konnte in einem längst entschiedenen Spiel nicht mehr viel bewirken.

Jean-Pierre Nsame: ohne Note

75. Minute für Hoarau.

Noten: 6 = herausragend; 5 = gut; 4 = solid; 3 = ungenügend; 2 = schlecht; 1 = sehr schlecht. (Berner Zeitung)