YB und ManUtd – ein Vergleich in Zahlen

Gerardo Seoane hat mit YB noch kein Spiel ver­loren. Der Trainer spricht vor dem heutigen Duell gegen Manchester United über die Champions League, 100-Millionen-Franken-Fussballer und die Euphorie in Bern. Mehr...

Die Spannung steigt: Am Mittwoch trifft YB auf Manchester United. Die Berner zeigen Freude und Respekt – sind aber bemüht, nicht zu viel Ehrfurcht zu zeigen. Mehr...

Am Mittwoch bestreiten die Young Boys in der Champions League gegen Manchester United die grösste Partie ihrer Geschichte. Es ist die vorläufige Krönung einer märchenhaften Entwicklung in den letzten 24 Monaten. Mehr...