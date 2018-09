YB ohne Druck – aber nicht ohne Chance

Morgen startet die nach einer Reform smart renovierte Champions League. Mit neuen und mehr Anspielzeiten, mit noch mehr Topteams aus grossen Ligen, mit noch mehr Geld, Glamour, Gigantismus. Am Dienstag zum Beispiel könnte man sich zuerst Inter Mailand vs. Tottenham anschauen, danach das wunderbare Duell der offensivstarken Topfavo­riten Liverpool und Paris Saint-Germain. Traumhafte Aussichten für jeden Fussballfreund – und erst recht für jenen aus Bern. Denn einen Tag später gastiert mit Manchester United der gemessen an Fangemeinde, Wert und Ausstrahlung grösste Fussballclub der Welt im Stade de Suisse zum ersten Auftritt der Young Boys in der Königsklasse.

Natürlich ist YB der riesengrosse Aussenseiter in der Gruppe H. Der Schweizer Vertreter gilt als braver Punktelieferant und ist bestenfalls wegen erstmaliger Teilnahme und aussergewöhnlichen Namens ein Farbtupfer. Ernst genommen aber wird er in der hochkarätig besetzten Gruppe nicht. Es dürfte weltweit keinen Tipp geben, in dem er nicht auf Rang 4 gesetzt wird. YB verspürt überhaupt keinen Druck, die Heimspiele sind ausverkauft, rund 30 Millionen Franken Bruttoeinnahmen garantiert. Auch dank dieser finanziellen Perspektive ist die Champions-League-Teilnahme die einmalige Gelegenheit für den Verein, ­angemessen zu wachsen – und den nächsten Schritt in der Entwicklung zu realisieren.

Und sportlich sind die Young Boys nicht total chancenlos. So vermessen das für viele klingen mag. Das liegt eben auch daran, dass Manchester United, Juventus und Valencia den krassen Underdog unterschätzen könnten – und deren Superstars vielleicht nicht mit allerletzter Konsequenz agieren werden. Zudem ist der Kunstrasen im Stade de Suisse ein erheblicher Vorteil für YB. Manchesters oft übel gelaunter Coach José Mourinho jammerte am Wochenende bereits über die «katastrophalen Bedingungen» im Stade de Suisse. Und nicht zuletzt ist der Schweizer Meister in der Lage, die Branchenriesen zu fordern, wenn er sein Leistungslimit erreicht.

Die Mischung aus Routiniers wie Steve von Bergen, Guillaume Hoarau, Miralem Sulejmani und Sékou Sanogo sowie aufstrebenden Akteuren wie Kevin Mbabu, Djibril Sow, Loris Benito, Christian Fassnacht, Roger Assalé, Nicolas Ngamaleu, Grégory Wüthrich und David von Ballmoos ist exzellent, Hunger, Stabilität und Zusammenhalt im Team sind riesig. Starke Auftritte in der Königsklasse wären für die Fussballer das perfekte Sprungbrett für einen grossen Auslandtransfer. Möglicherweise wird die Defensive am einen oder anderen Abend überfordert sein, es könnte auch mal eine Kanterniederlage absetzen – aber es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Young Boys blamieren werden.

Manchester United und Valencia sind zudem nicht optimal in die Saison gestartet. Es ist kein Nachteil für die Young Boys, treffen sie am ersten und am dritten Spieltag zu Hause auf die beiden Teams. In diesen Begegnungen können sie die Basis legen, um bis in den Dezember und zum letzten Heimspiel gegen Juventus vom europäischen Überwintern zu träumen. Eines ist aber aus YB-Sicht auch klar: Rang 2 und das Erreichen der Cham­pions-League-Achtel­finals wären eine Sensation, Rang 3 und das Weiterspielen in den Europa-League-Sechzehntelfinals eine Riesenüberraschung.