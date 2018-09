VAR? Wohl erst nächstes Jahr, liebe Schalker

In Gelsenkirchen herrschte am Dienstagabend dicke Luft. Grund dafür: zwei Penaltys für Porto. Nach dem Spiel liessen einige Schalker Dampf ab. «Wenn du den ersten Elfmeter gibst, kannst du den zweiten nicht geben. Das geht nicht», schimpfte Trainer Domenico Tedesco bei DAZN. «Ich habe Stimmen aus der Mannschaft gehört, dass beide keine Elfmeter waren», sagte Torhüter Ralf Fährmann. Sportvorstand Christian Heidel sprach gar von «ein bisschen Comedy».

75 Minuten waren gespielt, Embolo brachte die Schalker kurz zuvor in Führung, als Schiedsrichter Jesus Gil Manzano pfiff und auf den Punkt zeigte. Die Spieler der Knappen, allen voran die Verteidiger Naldo und Salif Sané, können es kaum fassen. Beide reden auf den spanischen Unparteiischen ein, Sané zeichnet mit seinen Zeigefingern sogar das seit der WM allseits bekannte Quadrat in die Luft. Doch seine Würfelgeste brachte nichts, denn in der Champions League gibt es (noch) keinen Videoschiedsrichter (VAR).

Videobeweis wird kommen



Stand jetzt wird der VAR erst ab nächster Saison in der Königsklasse zum Einsatz kommen. Zwar berät die Uefa über die Einführung des VAR für diese Saison, doch selbst dann würde er erst ab dem Viertelfinal eingesetzt werden – weil es bei bis zu acht Gruppenspielen gleichzeitig zu Schiedsrichterknappheit käme.

Breel Embolo feiert seine Torpremiere für Schalke in der Königsklasse.

Bereits in der 13. Minute bekam Porto einen Strafstoss zugesprochen. Naldo beging ein Handspiel. Hier startet dann die Stammtischdiskussion: «Was ist ein Handspiel?» Aus Schalker Sicht ärgerlich, aber der Entscheid vertretbar, wenn auch nicht eindeutig. Ärgern mussten sie sich deshalb aber nicht, weil Keeper Fährmann spektakulär hält.

Nach dem Spiel war Unglücksrabe Naldo, der beide Elfer verschuldete, entsprechend bedient. «Dieses Niveau des Schiedsrichters in der Champions League darf nicht passieren. Vor allem der zweite Elfmeter – ich habe ihn nicht getroffen. Es war eine Schwalbe, und er hat sofort gepfiffen», sagte der Brasilianer bei Sky. «Trotzdem entschuldige ich mich bei meiner Mannschaft, dass wir nur einen Punkt geholt haben.» (Bernerzeitung.ch/Newsnet)