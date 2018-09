Tätlichkeit oder nicht? Entscheiden Sie selbst

Es war der Aufreger der ersten Champions-League-Runde. Juventus' neue Attraktion Cristiano Ronaldo flog gegen Valencia (2:0) nach nicht einmal einer halben Stunde vom Platz – und weinte bittere Tränen, weil sein Debüt in der Königsklasse für die Turiner auf diese Weise endete. Ob Zuschauer, Mitspieler und vor allem auch Ronaldo selbst, alle stellten sich dieselbe Frage: Warum hatte Schiedsrichter Felix Brych den Superstar des Feldes verwiesen?

Der Deutsche hatte eine Aktion Ronaldos gegen Valencias Jeison Murillo als Tätlichkeit ausgelegt, wobei es der Assistent war, der dies so bewertete. Brych hatte die Szene nicht gesehen, weil sie sich in seinem Rücken abgespielt hatte. Was hatte sein Assistent Marco Fritz also erkannt? War für ihn Ronaldos Handbewegung, die den Eindruck erweckt, er wolle Murillo an den Haaren ziehen, eine (versuchte) Tätlichkeit? Und reicht das wirklich, um jemanden mit Rot zu bestrafen?

Schauen Sie das Video und entscheiden Sie selbst, ob Sie gleich gehandelt hätten wie die Unparteiischen.

(red)