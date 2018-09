Mit Mut und Mbabu

Die Antwort ist kurz, die Botschaft klar: Auf die Frage, wie seine Gefühlslage einen Tag vor dem grossen Spiel in der Champions League gegen Manchester United sei, sagt YB-Linksverteidiger Loris Benito am Dienstagmittag an der Medienkonferenz im Stade de Suisse, ihm gehe es gut. Um seine Worte zu akzentuieren, schiebt der 26-Jährige nach, dass sein Vater Geburtstag habe. Den wolle er am Abend noch ein wenig feiern. Benito sagt: «Natürlich ist die Vorfreude auf das Spiel gross. Aber Nervosität verspüre ich keine.»

Neben Benito sitzt Gerardo Seoane, sein Trainer, der in diesem Moment ein zufriedener ist. Seit Wochen begegnet der 39-Jährige der Aufregung um die Champions League mit Gelassenheit und Nüchternheit. Seit Wochen predigt er, es gelte Spiel für Spiel zu nehmen, die nächste Partie sei immer die bedeutendste. Am Dienstag meint er einmal: «Es ist wichtig, dass man sowohl nach positiven wie negativen Erlebnissen nicht abschweift.»

Realistisches Videomaterial

Aber dass es kein Spiel wie jedes andere ist, das wird Seoane bei aller Ausgeglichenheit schon bemerkt haben. Bereits die Matchvorbereitung hieltfür den Jungtrainer, der die bescheidene Erfahrung von zwei Europacuppartien ausweist (jene gegen Dinamo Zagreb), neue, deutlich grössere Auf­gaben bereit. Er habe mit seinem Stab sechs Partien von Manchester analysiert, sagt Seoane. «Es ging darum, dem Team realistische Szenen zu zeigen.» Also solche aus Be­gegnungen, in denen sich der grosse Favorit gegen kleine Equipen schwertat, wie etwa bei der 2:3-Niederlage Uniteds gegen Brighton & Hove Mitte August.

YB will sich treu bleiben

Zum ersten Mal werden die Young Boys heute Abend (21 Uhr) unter Seoane als Aus­senseiter in eine Partie starten. Geht es nach dem Inner­schweizer, soll sich dies nicht auf die Spielweise seiner Equipe auswirken. «Wir wollen aktiv und mutig agieren», sagt er. Der YB-Trainer dürfte wie gewohnt zwei Stürmer auf­stellen. Die Stammkräfte Grégory Wüthrich und Kevin Mbabu, die am Samstag beim Cupsieg in Schaffhausen verletzt fehlten, sind wieder fit.

Und so fühlen sich die Young Boys bereit für ihren ersten Auftritt in der Königsklasse. Die Frage ist, wie es heute Abend um 21 Uhr in ihnen drin aussehen wird. Loris Benito glaubt, die Antwort zu kennen. Er sagt: «Sobald der erste Pass gespielt ist, wird das Drum­herum vergessen sein.» (Berner Zeitung)