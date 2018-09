«Es ist brutal»

Es sollte ein grosser Abend werden für die Young Boys, doch als er sich im Stade de Suisse dem Ende zuneigt, als die ersten neunzig Minuten in der Champions League absolviert sind, da sagt YB-Goalie David von Ballmoos: «Die Enttäuschung überwiegt.»

Der 23-Jährige steht gegen Manchester United fast nie im Mittelpunkt, ab und zu gilt es, einen Flankenball zu entschärfen, das schon. Aber sonst wehren sich Von Ballmoos’ Vorderleute gegen die prächtig besetzte Offensive des englischen Rekordmeisters vorzüglich. «YB startete stark, war aggressiv und kompakt», sagt Manchesters Startrainer José Mourinho.

Sein Konterpart, Gerardo Seoane, meint: «Wir agierten mit der richtigen Intensität, das Team war präsent, wie die Fans. Es war wahnsinnig laut.» Und Von Ballmoos sagt: «Wir verkauften uns sehr gut, mit dem Publikum im Rücken konnten wir Manchester unter Druck setzen.»

Doch dann brechen im ausverkauften Stade de Suisse die Schlussminuten der ersten Halbzeit an, sie schaffen an diesem Abend, der so stimmungsvoll begonnen hat, die Zäsur. Weltmeister Paul Pogba trifft erst wunderbar ins linke hohe Eck, dann bezwingt er aufreizend lässig Von Ballmoos per Penalty ins rechte hohe Eck. Statt 1:0 für das Heimteam steht es plötzlich 0:2. Es ist der Partykiller in Bern.

Mourinho, der in letzter Zeit mit seinem Starspieler das Heu nicht immer auf der gleichen Bühne hatte, lobt Pogba nach Spielschluss, meint, das erste Tor sei fantastisch gewesen. «Und der Elfmetertreffer fiel dann in einem enorm wichtigen Moment. Danach kontrollierten wir die Partie.» Derweil meint YB-Captain Steve von Bergen, Fussball könne manchmal grausam sein. In der ersten Halbzeit habe es zwischen YB und Manchester nur einen Unterschied gegeben. «Das war Pogba.»

Effiziente Engländer

Danach vermögen die Young Boys die Gäste nicht mehr in Bedrängnis zu bringen, nach gut einer Stunde gelingt Anthony Martial das 3:0 für die äusserst effizienten Engländer, die nur vier Schüsse aus YB-Tor verzeichnen. «Es ist brutal», sagt der YB-Goalie. «Ich bekam drei Gegentore, ansonsten hatte ich kaum etwas zu halten.»

Und so weicht die Euphorie der Enttäuschung und der Erkenntnis, trotz starkem Saisonstart, Arbeitsbedarf zu haben. «Wir müssen an Details arbeiten, solche, die in der Schweiz vielleicht nicht bestraft werden, international aber schon», sagt YB-Trainer Seoane.

Und meint, womöglich habe er im 4-4-2-System zu offensiv aufgestellt. Abwehrchef Von Bergen befindet, wenn man die richtigen Schlüsse ziehe, könne YB in der Königklasse auch mal gewinnen. «Aber», sagt er. «Dafür braucht es das perfekte Spiel.» (Berner Zeitung)