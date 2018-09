Eine kalte Dusche für die Young Boys

Am Ende ist alles so, wie es sich viele vorgestellt haben. Der haushohe Favorit Manchester United gewinnt das erste Gruppenspiel der Champions League beim Schweizer Vertreter YB nach einer soliden Vorstellung 3:0. Und die Young Boys haben bei ihrem ersten Auftritt der Vereinsgeschichte in der Königsklasse Lehrgeld bezahlt.

Vorerst ist es noch ein aufregender Abend im Stade de Suisse, und das liegt nicht nur an der knisternden Ambiance mit einem lautstarken Publikum in einer Arena im Sternenkleid. Die ­mythische Champions-League-Hymne bildet den Vorspann zu einer Begegnung, in der die Young Boys in der Startphase ­all das umsetzen, was sie sich vorgenommen haben. Mutig sein und frech, in den Zweikämpfen Präsenz markieren, den Favoriten mit einer offensiven Spielweise überraschen.

Starke Aussenverteidiger

Es sind die Aussenverteidiger Loris Benito und Kevin Mbabu, die mit Sturmläufen Emotionen entfachen, Benito mit breiter Brust, Mbabu mit Dynamik. Sie spenden Energie, die Teamkollegen legen nach. Djibril Sow stibitzt Weltmeister Paul Pogba den Ball, der junge Innenverteidiger Mohamed Ali Camara schaltet sich forsch in die Angriffe ein und prüft Torhüter David de Gea mit einem kernigen Schuss aus über 20 Metern.

Video: Die Grosschance zum 1:3

Verpasste Möglichkeit: Mohamed Ali Camara rauscht nach einem Corner an und versagt.

Miralem Sulejmani präsentiert seine Aussenristfertigkeiten, Guillaume Hoarau setzt einen Kopfball nach Mbabus Flanke Zentimeter neben das Tor, Christian Fassnacht verstolpert in aussichtsreicher Situation den Ball. Die Young Boys sind eine halbe Stunde lang das bessere Team, sie sind furchtlos, beherrschen das Geschehen, aber aus Sicht des abgeklärten Gastes aus Manchester lässt sich eben auch festhalten: alles easy, wir haben die Sache im Griff.

Pogbas Traumtor

Die United lässt den Aussenseiter austoben, sie wankt (zumindest ein bisschen), aber sie leidet nicht und hinterlässt nie den Eindruck, besonders beunruhigt zu sein. Und sie schlägt zu, als sich die erstbeste Gelegenheit bietet. Es ist Pogba, der mit einem herrlichen Linksschuss von der Strafraumgrenze in den Torwinkel das 1:0 für den Premier-League-Giganten erzielt. Camara, für den verletzten Grégory Wüthrich ins Team gerutscht, lässt sich zu leicht düpieren. Der Treffer Pogbas kappt den Young Boys den Strom, Manchester hat den Schweizer Meister genau dort, wo es ihn haben wollte – ohne viel Aufwand betrieben zu haben.

Video: YB kassiert das 0:1

Schöne Einzelleistung: Paul Pogba bringt Manchester United in Führung.

Draussen an der Linie steht Trainer José Mourinho mit strengem Blick ganz vorne in der Coachingzone, nach dem Führungstor erstmals nicht mit verschränkten Armen. Es ist ein Abend ganz nach seinem Geschmack, routiniert und beinahe zynisch hat seine Mannschaft den Charakter der Partie entscheidend verändert. Mourinho kombiniert übrigens eine schwarze Jogginghose, die manche zu Hause auf dem Sofa tragen, mit einem bequemen weissen Trainerpulli. Es ist auch ein Statement, der Match in Bern ist für ihn keine festliche Veranstaltung, einen Anzug trägt er im ersten Gruppenspiel nicht.

Gerardo Seoane dagegen ist in edlen Kleidern gewandet, wie es in der Champions League die meisten Trainer praktizieren. Und was der YB-Coach nach dem 0:1 sieht, kann ihm nicht gefallen. Noch vor der Pause erleidet sein Team einen zweiten Rückschlag. Der deutsche Schiedsrichter Deniz Aytekin entscheidet nach einer Flanke Luke Shaws auf Elfmeter, weil er ein Handspiel von Kevin Mbabu gesehen haben will. Es ist ein sehr strenger Entscheid, die Berner empfinden ihn gar als Witz, weil Mbabu aus wenigen Metern angeschossen wird und den Arm sogar noch wegzieht. Paul Pogba kümmert das wenig, er erzielt sein zweites Tor des Abends vom Elfmeterpunkt aus.

Video: Der umstrittene Penalty

Nächster Dämpfer für YB: Pogba erhöht vom Elfmeterpunkt aus.

Nach der Pause überfordert

Die Young Boys werden gegen Ende der ersten Halbzeit kalt geduscht. Und nach der Pause stossen sie an ihre Grenzen, sie sind phasenweise gar überfordert, Courage und Aggressivität der ersten halben Stunde sind weit weg. Manchester United verwaltet die Führung geschickt, in der 66. Minute fälscht der zuweilen unbeholfene Camara einen Schuss Anthony Martials zum 0:3 ins eigene Tor ab, und die gute Nachricht für YB ist, dass der prominente Gast kein Interesse daran hat, die Offensive mehr als nötig zu forcieren.

Video: Der letzte Treffer

Die Gäste realisieren das 3:0: Anthony Martial schliesst einen schnellen Konter erfolgreich ab.

Als die Begegnung zu Ende ist, bleibt den Young Boys die Erkenntnis, dass überzeugende 30 Minuten, die in der Super League in den meisten Fällen zum Sieg reichen würden, gegen Manchester United bei weitem nicht gut genug sind. Am 2. Oktober geht das Abenteuer Champions League weiter bei Juventus Turin, das in Valencia 2:0 gewann. Es ist ein schwacher Trost für die Berner, wird Weltfussballer Cristiano Ronaldo wegen seiner ­Roten Karte von gestern dann gesperrt fehlen.

Video: Weiteres YB-Ausrufezeichen

Der Versuch war es wert: Roger Assalé misslingt die Hacke nach einer Flanke von Sulejmani.

Spieltelegramm:

Young Boys - Manchester United 0:3 (0:2)

31'120 Zuschauer (ausverkauft) - SR Aytekin (GER)

Tore: 35. Pogba (Fred) 0:1. 44. Pogba (Handspenalty) 0:2. 66. Martial (Pogba) 0:3.

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Camara, Von Bergen, Benito; Fassnacht (65. Ngamaleu), Sanogo, Sow (59. Aebischer), Sulejmani; Hoarau (75. Nsame), Assalé.

Manchester United: De Gea; Diago Dalot, Smalling, Lindelöf, Shaw; Fred (69. Fellaini), Pogba (75. Pereira), Matic; Martial, Lukaku, Rashford (69. Mata).

Bemerkungen: Young Boys ohne Wüthrich, Lotomba, Teixeira (alle verletzt) und Lauper (rekonvaleszent). Manchester United ohne Jones, Herrera, Rojo (alle verletzt) und Valencia (spezifische Verletzungsgefahr auf Kunstrasen). 22. Pfostenschuss Rashford. 74. Schuss von Camara touchiert den Aussenpfosten.

Verwarnungen: 49. Fred (Foul). 82. Assalé (Foul).

(Tages-Anzeiger)