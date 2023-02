Himalaja-Reisebuch – Sportlich spazieren zwischen Achttausendern Man muss kein Profibergsteiger sein, um Wanderungen im Himalaja zu unternehmen. Ein neues Buch liefert gleich eine Reihe von Routen-Vorschlägen. Stefan Fischer

Einer der schönsten Pässe Nepals, Larkya La, ist Teil der Tour um den Manaslu. Foto: Jamie McGuiness

Zuerst die Überraschung: Um sich in die Bergwelt des Himalaja vorzuwagen, muss man keineswegs Extrembergsteiger sein. Weil man einerseits auch ohne Kletterei weit in die Höhe gelangt und andererseits nicht unbedingt allzu hoch hinauf muss, um trotzdem mittendrin zu sein in diesem legendären Gebirge.