Wirtschaftslunch in Interlaken – Sportler fördern Sportler Der Handels- und Industrieverein (HIV) des Kantons Bern lud am Mittwoch zum Wirtschaftslunch. Special Guest Fabian Recher vom Pararacing-Team beantwortete rege Fragen. Monika Hartig

Der erfolgreiche Spiezer Handbiker Fabian Recher am Wirtschaftslunch Interlaken. Foto: Monika Hartig

«Der HIV steht zum Klimaschutz und befürwortet Massnahmen, die verhältnismässig sind. Diese staatliche Aufgabe ist in der Kantonsverfassung verankert», sagte Sandro Bolton, Präsident der HIV-Sektion Interlaken-Oberhasli, zur Begrüssung. Mehr als 20 Personen – Vereinsmitglieder, Medien und Gäste – nahmen am Mittwoch am Wirtschaftslunch des HIV im Hotel Interlaken in Interlaken teil.

«Sportler tun Gutes für Sportler»

HIV-Mitglied Walter Hintermeister stellte den neuen Verein Pararace vor, der bereits 50 Mitglieder zählt. Unter dem Motto «Sportler tun Gutes für Sportler» gründeten Walter Hintermeister und Beat Schneider (beide Kiwanis-Club-Mitglieder) mit ihren Ehefrauen im April 2020 den Verein. Den Sportlerinnen und Sportlern mit Handicap aus den Kategorien Leichtathletik (Rennrollstuhl) und Paracycling stehend und liegend (Handbike) sollen wieder Wettkampfmöglichkeiten über Mittel- bis Langdistanzen angeboten werden.