Skurriles Video aus Burma – Sportlehrerin filmt offenbar beim Aerobic den Militärputsch Wie gewohnt drehte die Fitnessinstrukteurin ihr Training, als sich im Hintergrund ungewöhnliche Szenen abspielten. Ohne es zu bemerken, hat sie den laufenden Staatsstreich in Burma gefilmt. Lisa Füllemann

Ihr Aerobic-Video geht viral: Die Sportlehrerin Khing Hnin Wai tanzt während des Militärputschs. Video: Tamedia

Auf Social Media geht zurzeit ein Video viral, wo eine Fitnessinstrukteurin während ihres Aerobic-Programms unwissentlich den laufenden Militärputsch in Burma gefilmt hat. In der aussergewöhnlichen Aufnahme tanzt die Frau heiter vor einer Strasse, die zum Parlamentsgebäude führt, als im Hintergrund plötzlich ein Konvoi von schwarzen SUV auftaucht und auf den Sicherheitskontrollpunkt zufährt.

Doch Khing Hnin Wai, die nach eigenen Angaben Sportlehrerin ist, bemerkt nicht, was sich hinter ihr abspielt – und führt ihr Workout unbeirrt fort. Passenderweise nimmt das Tempo des Lieds, zu dem sie dynamisch tanzt, zu, als der Konvoi in Richtung der Strassensperre rast. Im Video ist daraufhin zu sehen, wie die Autos zum Stillstand kommen, die Barrikaden geöffnet werden und der Konvoi schliesslich in Richtung des Parlamentsgebäudes fährt. (Lesen sie dazu die Analyse «Das Volk wird den Generälen nicht verzeihen».)

«Ich habe nicht getanzt, um berühmt zu werden»

Die Echtheit des absurden Videos wurde auf Twitter vielfach angezweifelt. So kursierten Gerüchte, dass das Video in einem Studio vor einem Greenscreen gefilmt wurde. Die Sportlehrerin reagierte prompt auf diese Anschuldigungen und gab am Dienstag an, dass die Aufnahme in der Tat echt sei.

In einem Facebook-Post schrieb sie, dass sie bereits seit 11 Monaten Tanzvideos vor dem Parlamentsgebäude filme und lieferte gleich mehrere Beweis-Videos. So hat die Sportlehrerin zum Beispiel am 21. Januar an der gleichen Stelle ihr Training absolviert. «Ich habe nicht getanzt, um berühmt zu werden», schrieb Khing Hnin Wai. «Ich komme seit elf Monaten im Rahmen einer „Fitness Dance Competition“ immer hierhin», schrieb sie.

Das Video von der ahnungslosen Aerobic-Tänzerin ist mittlerweile zum Meme geworden. Die Social-Media-Community zieht unter anderem Parallelen mit der dystopischen Netflix-Serie «Black Mirror» – die skurrile Szene könnte schliesslich direkt aus der Hit-Serie stammen, welche unter anderem die moderne Gesellschaft und ihre Beziehung zur Technologie an den Pranger stellt.

Auf Reddit und Youtube hat man die Fitnessinstrukteurin mit Hilfe von Photoshop bereits in andere historische Ereignisse eingefügt. So ist sie plötzlich tanzend während des Sturms aufs Capitol oder vor der Hindenburg-Katastrophe zu sehen. Vor wenigen Wochen hatten Social-Media-Nutzer dasselbe mit Bernie Sanders gemacht, als ein Foto von ihm viral ging.