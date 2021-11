Offen ab dem 15. Dezember – Sportgastro übernimmt Eisbahn auf dem Bundesplatz Diesen Winter werden «Schlöflerinnen» und «Schlöfler» wieder ihre Runden auf dem Bundesplatz drehen. Veranstalter sind die Sportgastro AG und Appalooza.

Die Eisbahn auf dem Bundesplatz lädt schon bald wieder zum Schlittschuhlaufen ein. Foto: Susanne Keller

Vom 15. Dezember bis am 13. Februar kann auf der Eisbahn auf dem Bundesplatz wieder «geschlöflet» werden. Nachdem die Bahn im letzten Winter wegen den Covid-Einschränkungen nicht in Betrieb genommen werden konnte, kommt es heuer zu einem Comeback unter neuer Führung.

Veranstalter sind die SCB-Tochter Sportgastro AG und die Eventfirma Appalooza. «Die Kontinuität und der langfristige Erhalt der Winterattraktion Kunsteisbahn Bundesplatz sind damit auf längere Sicht gewährleistet», heisst es in einer Mitteilung.

«Für die Stadt Bern ist die Eisbahn auf dem Bundesplatz und deren grosse Ausstrahlung ein Fixum im Jahreskalender. Die Stadt Bern freut sich entsprechend, dass uns die Winterattraktion erhalten bleibt», wird der Stadtberner Gemeinderat Reto Nause in der Mitteilung zitiert.

Die Sportgastro AG ist seit der ersten Austragung im Jahr 2008 als Caterer und Gastgeber dabei. Die Idee für die Eisbahn auf dem Bundesplatz wurde quasi aus der Not geboren: 2007 wurde das Berner Eishockey-Stadion saniert, und die Aussenbahn, die normalerweise für den öffentlichen Eislauf bestimmt war, stand nicht zur Verfügung. Als Ersatz wurde eine mobile Eisbahn auf dem Bundesplatz aufgebaut.

Das Projekt war so erfolgreich, dass es weitergeführt wurde. Kurz ins Schlingern kam das Projekt 2011, als die private Finanzierung scheiterte. Drei Berner lancierten das Projekt daraufhin neu und trieben das nötige Geld auf.

Publikumseislauf im Herzen der Stadt ist nicht nur in Bern eine Attraktion. Seit einigen Tagen ist in Biel «Paradice» auf der Esplanande angelaufen. In Interlaken startet Mitte Dezember «Ice Magic» auf der Höhematte.

SDA/flo

