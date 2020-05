Kiental: Bergbahn in Finanznot – Sportbahnen Kiental AG vor dem Aus? Die Kientaler Bergbahn steht am finanziellen Abgrund. Die Rettung kann nur noch eine Unterstützung durch die Einwohnergemeinde bringen. Am 7. Juni befinden die Stimmbürger von Reichenbach über die Zukunft der Bahn. Bruno Petroni

Neben der Talstation sind alle 104 Zweiersessel der Bergbahn nach Ramslauenen hinauf aufgereiht. Foto: Bruno Petroni

Die 104 Zweiersessel der Sesselbahn sind in Reih und Glied neben der Talstation aufgestellt. Nichts deutet darauf hin, dass hier Vorbereitungen für die Inbetriebnahme am 8. Juni laufen, wie dies bei den meisten Bergbahnen zurzeit der Fall ist. Denn am 8. Juni sollten die vom Bundesrat verhängten Einschränkungen aufgrund des Coronavirus weiter gelockert werden; und es ist damit zu rechnen, dass die allermeisten Bergbahnen auf diesen Termin hin den Sommerbetrieb aufnehmen können.