Konkurs in Reichenbach – Sportbahnen Kiental AG deponiert die Bücher Nachdem die Stimmberechtigten keine weitere finanzielle Unterstützung gesprochen haben, stehen die Bahnen nun vor dem Aus. UPDATE FOLGT

Die Talstation der Sesselbahn der Sportbahnen Kiental, welche nach Ramslauenen hinauf führt. Foto: Bruno Petroni

Der Entscheid der Sportbahnen Kiental AG sei eine «direkte Folge des klaren Neins bei der Abstimmung in der Gemeinde Reichenbach vom 7. Juni», teilt das Unternehmen am Montagmorgen mit. Es hatte bei der Gemeinde Reichenbach einen Antrag um finanzielle Unterstützung für den Betrieb der Sesselbahn gestellt. Die Stimmberechtigten hatte deutlich dagegen gestimmt.

Anlässlich seiner Sitzung im Nachgang zur Abstimmung hat der Verwaltungsrat das weitere Vorgehen diskutiert und festgelegt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Das Unternehmen kann die offenen Rechnungen nicht mehr bezahlen.

Finanzielle Unabhängigkeit nicht gewährleistet

Diskutiert wurde auch die Möglichkeit zur Einreichung einer Nachlassstundung. Gemäss Einschätzung des Verwaltungsrates und externen Fachpersonen würde diese Möglichkeit jedoch nicht auf Zustimmung des Richters stossen, da die langfristige finanzielle Unabhängigkeit des Unternehmens nicht gesichert ist.

Deshalb hat der Verwaltungsrat nach langen und intensiven Diskussionen den schmerzlichen Entschluss gefasst, die Bilanz per Montag, 15. Juni, zu deponieren und sämtliche Tätigkeiten per sofort einzustellen.

«Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bedanken sich bei all denjenigen, die in den vergangenen Jahren und Monaten mitgeholfen haben, das Unternehmen zu sanieren und in bessere Zeiten zu führen», heisst es. «Welchen Einfluss die Schliessung der Sesselbahn und des Skilifts auf das touristische Angebot und die Attraktivität des Dorfes Kiental haben, wird sich zeigen.»

( PD )