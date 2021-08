Am Samstag in Thun – Sportarten ausprobieren am Schnuppersporttag Am Samstag, 28. August, organisiert die Stadt Thun gemeinsam mit Sportvereinen den fünften Schnuppersporttag.

Am Samstag können Junge zwischen 6 und 13 Jahren etwa auch am Stand-up-Paddling schnuppern. Foto: 20min/Simon Glauser

Stand-up-Paddling, Boccia, Rudern oder doch lieber Jazzercise? Die Sportpalette ist gross am Thuner Schnuppersporttag vom 28. August. Von 9 bis 15 Uhr können Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 13 Jahren gratis zahlreiche Sportarten kennen lernen. Rund 20 Vereine stellen sich und ihre Sportart in Schnupperlektionen vor. Orte des Geschehens sind das Strandbad Thun sowie Sportanlagen im Lachenareal.

Neben vielem anderen können die Kinder und Jugendlichen in diesem Jahr mit Profi-Triathlet und Inferno-Gewinner Samuel Hürzeler einen Mini-Triathlon im Strandbad absolvieren. Als weitere Attraktion erfüllen lokale Sportgrössen wie die Spieler von Wacker Thun und dem FC Thun Autogrammwünsche ihrer jungen Fans.

Spontan mitmachen ist möglich

Die Teilnahme am Schnuppersporttag ist spontan möglich. Nicht Angemeldete können sich am Samstag ab 8.30 Uhr beim Info-Desk vor dem Eingang der Lachenhalle melden. Die Teilnehmenden erhalten dort einen Lageplan sowie einen Armbändel für den Gratiseintritt ins Strandbad. An diversen Verpflegungsständen können nach Wunsch Snacks gekauft werden. Eltern und andere Begleitpersonen sind am Anlass willkommen.

Profi-Triathlet und Inferno-Gewinner Samuel Hürzeler wird mit den Jungen einen Mini-Triathlon im Strandbad absolvieren. Foto: PD/Philipp Schmidli

Das Amt für Bildung und Sport organisiert den Schnuppersporttag bereits zum fünften Mal gemeinsam mit lokalen Sportvereinen und wird unterstützt vom Dachverband Sport Thun.

pd

