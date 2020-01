Von Crazy Banana bis Olympiagold

Dieses ist bei den Candrians eine Familienangelegenheit. Die Mutter steht der Trägerschaft vor. Dass sich nun auch Sina engagierte, hat aber nichts mit Vitamin B zu tun. Sondern mit einer glücklichen Fügung.

Die aktuelle Ausstellung «Welcome on Board» beschäftigt sich mit 40 Jahren Snowboard-Kultur in der Schweiz. Kuratorin Ariana Pradal begann ihre Forschungsarbeit mit Interviews mit Exponenten der Szene. Eines der ersten Gespräche brachte sie mit Candrian zusammen. Das Frage-Antwort-Spiel der beiden Frauen entwickelte sich rasch in Richtung Ideenaustausch, bald darauf kam die Anfrage an Candrian, ob sie an der Ausstellung mitarbeiten wolle. Natürlich wollte sie. Denn die ausgebildete Primarlehrerin trug sich schon länger mit dem Gedanken, sich in Kunstpädagogik weiterzubilden – nun kam eben die Praxis der Theorie zuvor.

Die Snowboarder strömen ins kubische Gebäude in Flims' Dorfmitte.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und findet sein Publikum: An Tagen, an denen das Wetter nicht zum Fliegen oder Carven auf dem Berg einlädt, strömen die Snowboarder ins kubische Gebäude in der Dorfmitte – und bescheren «Welcome on Board» beste Besucherzahlen.

Das liegt daran, dass die Ausstellung alle Snowboard-Generationen anspricht. Im Erdgeschoss fühlen sich die Älteren in ihre Jugend zurückversetzt. Wer wird nicht sentimental beim Anblick von legendären Boards längst verschwundener Schweizer Marken wie Crazy Banana, Hooger Booger oder Steep & Deep, daneben die Ur- und wichtigsten Modelle von Burton oder Sims?

«Die Essenz des Lebens»

Im ersten Stock erzählen Porträts von 35 Snowboardern von gestern, heute und morgen, was diese antreibt, was das Snowboard ihnen bedeutet. Viele der Interviews führte Candrian, als Profi fand sie leicht den Zugang zu den ehemaligen, aktuellen und künftigen Profis.