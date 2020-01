So gleich – und doch so anders

Dieses Rennen ging an Daniel Yule. Wer als vierter Schweizer zwei Weltcupslaloms gewinnen würde, darum duellierte er sich mit ihm: Ramon Zenhäusern. In Madonna di Campiglio entschied er es für sich.

Dass beide überzeugt waren, den Zweikampf für sich zu entscheiden, spricht für das neue Selbstverständnis im Schweizer Slalomteam. Es geht nicht um Weltcuppunkte, um die Top 10, ja nicht einmal mehr um Podestplätze – es geht um Siege.

Yule triumphierte also in Madonna, vier Tage darauf in Adelboden erneut. Er ist gemessen an Weltcupsiegen der beste Schweizer Slalomfahrer überhaupt. Er und Zenhäusern gehen in der Mannschaft voran.

Ihre Wege an die Weltspitze verlaufen ziemlich parallel. Sie sind Walliser, fast gleich alt, 26 Yule, 27 Zenhäusern, debütierten im selben Jahr, ihre ersten Slalom-Podestplätze liegen etwas mehr als vier Wochen auseinander, ihre ersten Siege keine drei Monate. «Wir pushen uns gegenseitig», sagt Zenhäusern.