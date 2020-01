Skirennen in China wegen Coronavirus abgesagt

«Wir bedauern es sehr, dass wir die schwierige Entscheidung treffen mussten, die Rennen abzusagen», sagt Gian Franco Kasper, der FIS-Präsident, in einer Mitteilung, die auf der Homepage des Verbands veröffentlicht wurde. Die Rennen wären historisch gewesen, schreibt der Verband, da es sich um die ersten Weltcuprennen in China handelte. Sie dienten zudem als Testevent für die Spiele 2022.

Das Risiko sei zwar tief, die Gesundheit der Athleten und Zuschauer habe aber Priorität, so Kasper weiter. Bereits im Januar bei den chinesischen Winterspielen wurde die neue Abfahrtsstrecke getestet. Für die zwei abgesagten Rennen werden nun Ersatztermine gesucht, die die FIS in Kürze bekanntgeben will, Favorit soll das österreichische Saalbach sein. Im März 2021 werden in China Frauenrennen stattfinden.