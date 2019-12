Michelle Gisin schafft es aufs Podest

Freudentränen bei Gisin

Eines ging im ganzen Trubel um den Wechsel auf diesem Sessel etwas unter, Gisin hatte kaum Platz genommen, als Fahrerin um Fahrerin scheiterte. Und nur noch drei standen oben am Start standen. Mikaela Shiffrin, die Dominatorin, dazu Petra Vlhova und Nina Haver-Loeseth. Zuerst scheiterte die Norwegerin klar und sicherte damit Gisins ersten Slalom-Podestplatz der Karriere. Die Tränen bei der Engelbergerin flossen schon, da waren Vlhova und Shiffrin noch gar nicht unten. Die Gratulationen, die Gisin da erhielt, nahm sie trotzdem gerne entgegen. Am Ende war es Rang 3, weil ihr Vlhova über eine Sekunde abnahm. Und weil Shiffrin einen drauf setzte. Die US-Amerikanerin gewinnt auf den Tag genau acht Jahre nach ihrem ersten Podestplatz ebenfalls in Lienz ihr 64. Weltcup-Rennen. Gisin sagte nach dem Rennen, Vlhova und Shiffrin seien Superheldinnen. Sie habe sich gefühlt, als habe sie sich verlaufen und sei zufällig neben den beiden auf dem Podest gelandet.

Auch Danioth stark

Kurz auf dem Leaderstuhl Platz nehmen durfte zuvor auch ein ungewohntes Gesicht: Aline Danioth. Der Urnerin gelangen zwei gute Läufe, so gut sogar, dass sie das beste Ergebnis ihrer Karriere feiern durfte. Nach Rang 12 im ersten Durchgang arbeitete sich Danioth noch weiter nach vorne und wurde 7., Mélanie Meillard schied bei ihrem Comeback nach gut zwei Jahren im ersten Lauf aus.