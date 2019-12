Kein Heim-Podest für Suter und Gut-Behrami

Das Märchen vom ersten Weltcup-Sieg zu Hause in St. Moritz blieb für Corinne Suter aus. Nach den Podestplätzen in Lake Louise am vergangenen Wochenende hätten viele Suter diesen Coup zugetraut. Doch die Schwyzerin musste sich mit Schlussrang 6 begnügen. «Ich hatte kein Top-Gefühl während der Fahrt, es war schwierig mit dem Wind und dem Licht», meinte Suter bei SRF zu ihrer Fahrt. Dazu kam ein gewisse Nervosität vor dem Heimauftritt. «Ich wollte das Podest von Lake Louise bestätigen, aber ein Top-10-Ergebnis im Super-G ist für mich noch immer ein gutes Resultat.»